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Сделка с дьяволом - как США поставили ЕС на колени
Торговая сделка между Вашингтоном и Брюсселем стала для Трампа победной, а для другой стороны - полным фиаско. Теперь Европа должна вложить сотни миллиардов евро в финансовую машину Штатов, не получая взамен практически ничего.
Политики с европропиской говорят, это лучшее, что можно было получить, явно намекая на то, что если бы не согласились на условия американцев, все было бы гораздо хуже.
В общем-то они и не попытались узнать, блефовал ли хозяин Белого дома, рассуждая о 30-процентных пошлинах. Трамп, вдохновленный легкой победой, продолжает скакать на коне, а в Европе думают, как жить дальше.
Великий и ужасный Дональд Трамп добился того, что Европа теперь будет платить тарифы за доступ своих товаров к американскому рынку, не получая симметричных условий для американской продукции в ЕС. Европейский бизнес обязали инвестировать в США, а энергетический рынок блока фактически отдан под контроль Вашингтона.
"Итак, мы собираемся сделать следующее - Европейский союз согласился на закупку у США энергии на сумму 750 млрд долларов. Они инвестируют в Штаты на 600 млрд долларов больше, чем сейчас это делают. Это очень существенная сумма. Все страны будут открыты для торговли с Соединенными Штатами по нулевым тарифам. И они согласны закупить огромное количество военной техники".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн покорно кивала и молча соглашалась со всем предложенным белым господином из не менее Белого дома.
Фрау подметила, что сделка "сбалансирует" торговые отношения между ЕС и США, а также поможет отказаться от российских нефти и газа. Правда, забыла уточнить, что распрощаться придется и с другими поставщиками.
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:
"Закупки энергоносителей в США диверсифицируют наши источники поставок и будут способствовать энергетической безопасности Европы. Мы заменим российский газ и нефть значительными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".
Если кратко, то вся Европа вновь разбилась на два лагеря - одни пытаются доказать, что соглашение - это не кабала, а победа, другие - что даже репарации от проигравшей гитлеровской Германии и то были меньше.
Например, небезызвестная Марин Ле Пен назвала произошедшее надругательство "политическим, экономическим и моральным фиаско".
"Суверенитет в торговых вопросах не имеет значения, он размывается и даже сводится на нет под тяжестью брюссельской бюрократии. Сотни млрд евро газа, а также оружия, придется ежегодно импортировать из Соединенных Штатов. Это полная капитуляция французской промышленности, нашего энергетического и военного суверенитета", - написала Марин Ле Пен в социальных сетях.
Поддерживают слова француженки и немецкие промышленники, они привыкли уже все отправлять на экспорт. СМИ прикинули, что больше всего от всех этих договоренностей пострадает как раз Берлин. По прогнозам, производство в Германии сократится на 15 %, а в ЕС в целом - на 11 %.
И в очередной раз под прицелом производители авто, им в последнее время живется не очень на своей же земле.
Глава немецкой ассоциации автомобильной промышленности Хильдегард Мюллер отметила: "Тарифы, естественно, активизируют дискуссию о конкурентоспособности региона, и поэтому нельзя исключать, что дальнейшее производство также будет перенесено. Очевидно, что во времена, когда протекционизм возвращается, мы должны укреплять свои позиции".
На грани бунта оказались и французские производители алкоголя. Они требуют, чтобы американские пошлины обошли стороной шампанское и другие горячительные напитки.
Пятая республика сохраняет за собой лидерство как крупнейший экспортер алкоголя в страны, не входящие в Евросоюз. И новые тарифы неслабо ударят не только по градусному бизнесу, но и по экономике страны в целом.
"Я не верю, что американцы или Трамп действительно хотят лишить себя наших французских гастрономических продуктов, будь то вино, сыр и так далее. Мне трудно это представить, но если так произойдет, тогда нам придется обратиться к рынкам третьих стран. Существует множество других мест сбыта", - заверяет обеспокоенных французов владелец дома шампанских вин Антуан Шевалье.
Французы вообще народ смелый, только когда дело не касается реальных разборок. Например, министр внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен, находясь далеко от Трампа, с пеной у рта доказывал, что будь он на месте Урсулы фон дер Ляйен, то вел бы себя с американцами крайне жестко:
"Да, я считаю, что мы выиграли бы, заняв более жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам. Дональд Трамп понимает только силу. Нам следовало более четко продемонстрировать нашу способность к возмездию. И соглашение могло быть другим".
Факт остается фактом, Вашингтон теперь приказывает, Брюссель исполняет. Именно такое извращение в Европе называют стабильностью и партнерством.
"Если подвести итог этому соглашению в одном предложении, я бы сказал, что оно обеспечивает новую стабильность и открывает двери для стратегического сотрудничества. Это результат месяца искренних и неустанных усилий, не имеющих себе равных по интенсивности и сравнимых только с беспрецедентной важностью нашей трансатлантической торговли", - заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.
В этой истории, казалось бы, все предельно ясно. Но всегда есть "но". Дотошные западные СМИ выяснили, что Брюссель вряд ли сможет сдержать свое слово, в том числе и из-за самих США.
Так, издание Reuters уверено, что обещание ЕС закупать американские энергоносители на 250 млрд в год не более чем блеф. Общий объем экспорта энергоносителей из Штатов всем покупателям в прошлом году составил 318 млрд долларов. Из них на долю ЕС пришлось 76 млрд.
По мнению аналитиков, увеличение поставок в Евросоюз более чем в 3 раза совершенно нереалистично. Схожая история и с инвестициями на сумму 600 млрд долларов.
Как заявляет Politico, речь идет не о финансах ЕС, а о частном капитале. И Европа вообще не может гарантировать, что кто-то в здравом уме вложится в Штаты.
В общем, что Брюссель, что Вашингтон стоят друг друга. Уж больно любят наобещать, а потом не жениться.