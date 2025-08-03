Сделка с дьяволом - как США поставили ЕС на колени

Торговая сделка между Вашингтоном и Брюсселем стала для Трампа победной, а для другой стороны - полным фиаско. Теперь Европа должна вложить сотни миллиардов евро в финансовую машину Штатов, не получая взамен практически ничего.

Политики с европропиской говорят, это лучшее, что можно было получить, явно намекая на то, что если бы не согласились на условия американцев, все было бы гораздо хуже.

В общем-то они и не попытались узнать, блефовал ли хозяин Белого дома, рассуждая о 30-процентных пошлинах. Трамп, вдохновленный легкой победой, продолжает скакать на коне, а в Европе думают, как жить дальше.

Великий и ужасный Дональд Трамп добился того, что Европа теперь будет платить тарифы за доступ своих товаров к американскому рынку, не получая симметричных условий для американской продукции в ЕС. Европейский бизнес обязали инвестировать в США, а энергетический рынок блока фактически отдан под контроль Вашингтона.

"Итак, мы собираемся сделать следующее - Европейский союз согласился на закупку у США энергии на сумму 750 млрд долларов. Они инвестируют в Штаты на 600 млрд долларов больше, чем сейчас это делают. Это очень существенная сумма. Все страны будут открыты для торговли с Соединенными Штатами по нулевым тарифам. И они согласны закупить огромное количество военной техники". Дональд Трамп, президент США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн покорно кивала и молча соглашалась со всем предложенным белым господином из не менее Белого дома.

Фрау подметила, что сделка "сбалансирует" торговые отношения между ЕС и США, а также поможет отказаться от российских нефти и газа. Правда, забыла уточнить, что распрощаться придется и с другими поставщиками.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

"Закупки энергоносителей в США диверсифицируют наши источники поставок и будут способствовать энергетической безопасности Европы. Мы заменим российский газ и нефть значительными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".

Урсула фон дер Ляйен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65a1e07f-881c-4098-982f-06316b6389b1/conversions/c94084ae-62f5-49bd-aae9-cb24dceb91c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65a1e07f-881c-4098-982f-06316b6389b1/conversions/c94084ae-62f5-49bd-aae9-cb24dceb91c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65a1e07f-881c-4098-982f-06316b6389b1/conversions/c94084ae-62f5-49bd-aae9-cb24dceb91c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/65a1e07f-881c-4098-982f-06316b6389b1/conversions/c94084ae-62f5-49bd-aae9-cb24dceb91c2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Если кратко, то вся Европа вновь разбилась на два лагеря - одни пытаются доказать, что соглашение - это не кабала, а победа, другие - что даже репарации от проигравшей гитлеровской Германии и то были меньше.

Например, небезызвестная Марин Ле Пен назвала произошедшее надругательство "политическим, экономическим и моральным фиаско".

"Суверенитет в торговых вопросах не имеет значения, он размывается и даже сводится на нет под тяжестью брюссельской бюрократии. Сотни млрд евро газа, а также оружия, придется ежегодно импортировать из Соединенных Штатов. Это полная капитуляция французской промышленности, нашего энергетического и военного суверенитета", - написала Марин Ле Пен в социальных сетях.

Поддерживают слова француженки и немецкие промышленники, они привыкли уже все отправлять на экспорт. СМИ прикинули, что больше всего от всех этих договоренностей пострадает как раз Берлин. По прогнозам, производство в Германии сократится на 15 %, а в ЕС в целом - на 11 %.

И в очередной раз под прицелом производители авто, им в последнее время живется не очень на своей же земле.

Глава немецкой ассоциации автомобильной промышленности Хильдегард Мюллер отметила: "Тарифы, естественно, активизируют дискуссию о конкурентоспособности региона, и поэтому нельзя исключать, что дальнейшее производство также будет перенесено. Очевидно, что во времена, когда протекционизм возвращается, мы должны укреплять свои позиции".

Хильдегард Мюллер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a30e4c53-0c60-47bf-9001-093f4b738b79/conversions/5363b3f2-7b38-46bc-b8de-a94329e4144a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a30e4c53-0c60-47bf-9001-093f4b738b79/conversions/5363b3f2-7b38-46bc-b8de-a94329e4144a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a30e4c53-0c60-47bf-9001-093f4b738b79/conversions/5363b3f2-7b38-46bc-b8de-a94329e4144a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a30e4c53-0c60-47bf-9001-093f4b738b79/conversions/5363b3f2-7b38-46bc-b8de-a94329e4144a-xl-___webp_1920.webp 1920w

На грани бунта оказались и французские производители алкоголя. Они требуют, чтобы американские пошлины обошли стороной шампанское и другие горячительные напитки.

Пятая республика сохраняет за собой лидерство как крупнейший экспортер алкоголя в страны, не входящие в Евросоюз. И новые тарифы неслабо ударят не только по градусному бизнесу, но и по экономике страны в целом.

"Я не верю, что американцы или Трамп действительно хотят лишить себя наших французских гастрономических продуктов, будь то вино, сыр и так далее. Мне трудно это представить, но если так произойдет, тогда нам придется обратиться к рынкам третьих стран. Существует множество других мест сбыта", - заверяет обеспокоенных французов владелец дома шампанских вин Антуан Шевалье.

Антуан Шевалье news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc9a1c3f-3bc8-4304-a455-a2e6bad649b1/conversions/7f6a5dd5-ae42-4eed-8d90-52b6ccb267d1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc9a1c3f-3bc8-4304-a455-a2e6bad649b1/conversions/7f6a5dd5-ae42-4eed-8d90-52b6ccb267d1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc9a1c3f-3bc8-4304-a455-a2e6bad649b1/conversions/7f6a5dd5-ae42-4eed-8d90-52b6ccb267d1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fc9a1c3f-3bc8-4304-a455-a2e6bad649b1/conversions/7f6a5dd5-ae42-4eed-8d90-52b6ccb267d1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Французы вообще народ смелый, только когда дело не касается реальных разборок. Например, министр внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен, находясь далеко от Трампа, с пеной у рта доказывал, что будь он на месте Урсулы фон дер Ляйен, то вел бы себя с американцами крайне жестко:

"Да, я считаю, что мы выиграли бы, заняв более жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам. Дональд Трамп понимает только силу. Нам следовало более четко продемонстрировать нашу способность к возмездию. И соглашение могло быть другим".

Лоран Сен-Мартен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b2f844b-4770-45b2-83ec-034beea3383f/conversions/5c7716c7-176a-43c2-a949-43357816b868-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b2f844b-4770-45b2-83ec-034beea3383f/conversions/5c7716c7-176a-43c2-a949-43357816b868-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b2f844b-4770-45b2-83ec-034beea3383f/conversions/5c7716c7-176a-43c2-a949-43357816b868-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1b2f844b-4770-45b2-83ec-034beea3383f/conversions/5c7716c7-176a-43c2-a949-43357816b868-xl-___webp_1920.webp 1920w

Факт остается фактом, Вашингтон теперь приказывает, Брюссель исполняет. Именно такое извращение в Европе называют стабильностью и партнерством.

"Если подвести итог этому соглашению в одном предложении, я бы сказал, что оно обеспечивает новую стабильность и открывает двери для стратегического сотрудничества. Это результат месяца искренних и неустанных усилий, не имеющих себе равных по интенсивности и сравнимых только с беспрецедентной важностью нашей трансатлантической торговли", - заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

Марош Шефчович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa62d891-6656-47b6-843b-434159100ded/conversions/250798b0-3959-4755-bdb2-77295687fffc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa62d891-6656-47b6-843b-434159100ded/conversions/250798b0-3959-4755-bdb2-77295687fffc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa62d891-6656-47b6-843b-434159100ded/conversions/250798b0-3959-4755-bdb2-77295687fffc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa62d891-6656-47b6-843b-434159100ded/conversions/250798b0-3959-4755-bdb2-77295687fffc-xl-___webp_1920.webp 1920w

В этой истории, казалось бы, все предельно ясно. Но всегда есть "но". Дотошные западные СМИ выяснили, что Брюссель вряд ли сможет сдержать свое слово, в том числе и из-за самих США.

Так, издание Reuters уверено, что обещание ЕС закупать американские энергоносители на 250 млрд в год не более чем блеф. Общий объем экспорта энергоносителей из Штатов всем покупателям в прошлом году составил 318 млрд долларов. Из них на долю ЕС пришлось 76 млрд.

По мнению аналитиков, увеличение поставок в Евросоюз более чем в 3 раза совершенно нереалистично. Схожая история и с инвестициями на сумму 600 млрд долларов.

Как заявляет Politico, речь идет не о финансах ЕС, а о частном капитале. И Европа вообще не может гарантировать, что кто-то в здравом уме вложится в Штаты.