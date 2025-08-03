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Сделка с дьяволом - как США поставили ЕС на колени

Торговая сделка между Вашингтоном и Брюсселем стала для Трампа победной, а для другой стороны - полным фиаско. Теперь Европа должна вложить сотни миллиардов евро в финансовую машину Штатов, не получая взамен практически ничего.

Политики с европропиской говорят, это лучшее, что можно было получить, явно намекая на то, что если бы не согласились на условия американцев, все было бы гораздо хуже.

В общем-то они и не попытались узнать, блефовал ли хозяин Белого дома, рассуждая о 30-процентных пошлинах. Трамп, вдохновленный легкой победой, продолжает скакать на коне, а в Европе думают, как жить дальше.

Великий и ужасный Дональд Трамп добился того, что Европа теперь будет платить тарифы за доступ своих товаров к американскому рынку, не получая симметричных условий для американской продукции в ЕС. Европейский бизнес обязали инвестировать в США, а энергетический рынок блока фактически отдан под контроль Вашингтона.

"Итак, мы собираемся сделать следующее - Европейский союз согласился на закупку у США энергии на сумму 750 млрд долларов. Они инвестируют в Штаты на 600 млрд долларов больше, чем сейчас это делают. Это очень существенная сумма. Все страны будут открыты для торговли с Соединенными Штатами по нулевым тарифам. И они согласны закупить огромное количество военной техники".
Дональд Трамп, президент США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляейн покорно кивала и молча соглашалась со всем предложенным белым господином из не менее Белого дома.

Фрау подметила, что сделка "сбалансирует" торговые отношения между ЕС и США, а также поможет отказаться от российских нефти и газа. Правда, забыла уточнить, что распрощаться придется и с другими поставщиками.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

"Закупки энергоносителей в США диверсифицируют наши источники поставок и будут способствовать энергетической безопасности Европы. Мы заменим российский газ и нефть значительными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Если кратко, то вся Европа вновь разбилась на два лагеря - одни пытаются доказать, что соглашение - это не кабала, а победа, другие - что даже репарации от проигравшей гитлеровской Германии и то были меньше.

Например, небезызвестная Марин Ле Пен назвала произошедшее надругательство "политическим, экономическим и моральным фиаско".

"Суверенитет в торговых вопросах не имеет значения, он размывается и даже сводится на нет под тяжестью брюссельской бюрократии. Сотни млрд евро газа, а также оружия, придется ежегодно импортировать из Соединенных Штатов. Это полная капитуляция французской промышленности, нашего энергетического и военного суверенитета", - написала Марин Ле Пен в социальных сетях.

Поддерживают слова француженки и немецкие промышленники, они привыкли уже все отправлять на экспорт. СМИ прикинули, что больше всего от всех этих договоренностей пострадает как раз Берлин. По прогнозам, производство в Германии сократится на 15 %, а в ЕС в целом - на 11 %.

И в очередной раз под прицелом производители авто, им в последнее время живется не очень на своей же земле.

Глава немецкой ассоциации автомобильной промышленности Хильдегард Мюллер отметила: "Тарифы, естественно, активизируют дискуссию о конкурентоспособности региона, и поэтому нельзя исключать, что дальнейшее производство также будет перенесено. Очевидно, что во времена, когда протекционизм возвращается, мы должны укреплять свои позиции".

лава немецкой ассоциации автомобильной промышленности Хильдегард Мюллер

На грани бунта оказались и французские производители алкоголя. Они требуют, чтобы американские пошлины обошли стороной шампанское и другие горячительные напитки.

Пятая республика сохраняет за собой лидерство как крупнейший экспортер алкоголя в страны, не входящие в Евросоюз. И новые тарифы неслабо ударят не только по градусному бизнесу, но и по экономике страны в целом.

"Я не верю, что американцы или Трамп действительно хотят лишить себя наших французских гастрономических продуктов, будь то вино, сыр и так далее. Мне трудно это представить, но если так произойдет, тогда нам придется обратиться к рынкам третьих стран. Существует множество других мест сбыта", - заверяет обеспокоенных французов владелец дома шампанских вин Антуан Шевалье.

владелец дома шампанских вин Антуан Шевалье

Французы вообще народ смелый, только когда дело не касается реальных разборок. Например, министр внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен, находясь далеко от Трампа, с пеной у рта доказывал, что будь он на месте Урсулы фон дер Ляйен, то вел бы себя с американцами крайне жестко:

"Да, я считаю, что мы выиграли бы, заняв более жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам. Дональд Трамп понимает только силу. Нам следовало более четко продемонстрировать нашу способность к возмездию. И соглашение могло быть другим".

министр внешней торговли Франции Лоран Сен-Мартен

Факт остается фактом, Вашингтон теперь приказывает, Брюссель исполняет. Именно такое извращение в Европе называют стабильностью и партнерством.

"Если подвести итог этому соглашению в одном предложении, я бы сказал, что оно обеспечивает новую стабильность и открывает двери для стратегического сотрудничества. Это результат месяца искренних и неустанных усилий, не имеющих себе равных по интенсивности и сравнимых только с беспрецедентной важностью нашей трансатлантической торговли", - заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович.

еврокомиссар по торговле Марош Шефчович

В этой истории, казалось бы, все предельно ясно. Но всегда есть "но". Дотошные западные СМИ выяснили, что Брюссель вряд ли сможет сдержать свое слово, в том числе и из-за самих США.

Так, издание Reuters уверено, что обещание ЕС закупать американские энергоносители на 250 млрд в год не более чем блеф. Общий объем экспорта энергоносителей из Штатов всем покупателям в прошлом году составил 318 млрд долларов. Из них на долю ЕС пришлось 76 млрд.

По мнению аналитиков, увеличение поставок в Евросоюз более чем в 3 раза совершенно нереалистично. Схожая история и с инвестициями на сумму 600 млрд долларов.

Как заявляет Politico, речь идет не о финансах ЕС, а о частном капитале. И Европа вообще не может гарантировать, что кто-то в здравом уме вложится в Штаты.

В общем, что Брюссель, что Вашингтон стоят друг друга. Уж больно любят наобещать, а потом не жениться.

ЕСторговая сделкаСША