"Химволокно", форель, кольцевая дорога - Исаченко рассказал, куда на Могилевщине вкладываются деньги

Без вкладывания денег говорить о развитии региона очень сложно. Об этом заявил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко в проекте "Разговор у Президента" и рассказал о проектах, которые реализуются в области в 2025 году.

Анатолий Исаченко сказал о том, что серьезных проектов в регионе немало. "Это "Химволокно" - хлорад натрия, перекись водорода, 350 млн белорусских рублей. Мы считаем, топовый проект. Это создание трех ферм по производству форели - порядка 200 млн рублей, - рассказал он. - Это то направление, которое развивается в Республике Беларусь. И мы поставляем форель в сети, она хорошего качества и востребована сегодня. Очереди есть. И мы будем увеличивать объемы".

Он также акцентировал внимание на социальной сфере региона. Здесь из проектов можно выделить строительство нового больничного корпуса в Бобруйске, внутригородскую кольцевую дорогу, которую начали строить в Могилеве - амбициозный проект, подчеркнул председатель облисполкома. В этом году планируется закончить строительство Музея Славы.

"Климовичи - это строительство свинокомплекса на 50 тыс. Это, опять же, развитие юго-восточного региона. В Бобруйском районе - строительство комплекса на 100 тыс. свинопоголовья. Тоже очень серьезный и знаковый объект. "Белшина" - реализовывается проект, закупают оборудование, вулканизаторы, чтобы производить шину от 18 до 21 дюйма, что они не делали, а это востребовано, - обозначил Анатолий Исаченко.