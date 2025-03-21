В 2025 году в Могилевской области построят 12 МТК

В Беларуси большое внимание уделяют сельскому хозяйству. Именно поэтому сейчас реконструируются молочно-товарные комплексы, возводятся новые. Какие планы в этой сфере на 2025 год в Могилевской области, рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко в проекте "Разговор у Президента".

21 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Могилевского облисполкома. На встрече обсуждалось развитие региона и реализация ряда перспективных проектов. Речь шла и о молочно-товарных комплексах.

Как отметил Анатолий Исаченко, в 2024 году было построено 10 МТК, и там уже есть результаты. "В этом году мы строим 10 молочно-товарных комплексов, плюс два комплекса, которые нам поможет построить Минск благодаря поддержке Президента. Спасибо им за это", - сказал Анатолий Исаченко.

"Мы сегодня докладывали Президенту, что нам надо в Могилевской области ускоряться с этой темой. Нужно уходить от обыкновенных ферм, где есть привязное содержание, на комплексы, где культура труда совершенно иная, заработные механизмы другие, выработка и многие другие факторы. Поэтому для нас это, наверное, самая важная стратегическая задача. И мы должны ее решить", - обозначил он.