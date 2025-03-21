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Кто готов инвестировать в майнинговые фермы в Могилевской области
Могилевская область активно занялась строительством майнинговых ферм. Кто в это готов вкладываться, рассказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко в проекте "Разговор у Президента".
21 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Могилевского облисполкома. На встрече обсуждалось развитие региона и реализация ряда перспективных проектов. Один из них - строительство майнинговых ферм. Белорусский лидер одобрил это направление.
По словам Анатолия Исаченко, в области уже есть одна такая ферма, имеются и три площадки для строительства. "Инвесторы заявляются, - заметил он. - У нас есть соответствующая инфраструктура для строительства, есть энергетические мощности, плюс преференции для инвесторов. Конечно, им это интересно. Если вначале они очень осторожно шли, то сейчас есть пять потенциальных инвесторов, которые готовы строить".
Председатель Могилевского облисполкома также обозначил, что инвесторы не только из Беларуси, но и из России, Китая, совместный бизнес.