Кто готов инвестировать в майнинговые фермы в Могилевской области

По словам Анатолия Исаченко, в области уже есть одна такая ферма, имеются и три площадки для строительства. "Инвесторы заявляются, - заметил он. - У нас есть соответствующая инфраструктура для строительства, есть энергетические мощности, плюс преференции для инвесторов. Конечно, им это интересно. Если вначале они очень осторожно шли, то сейчас есть пять потенциальных инвесторов, которые готовы строить".