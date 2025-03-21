Исаченко: Когда бываешь у Президента, получаешь ответы на все вопросы

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Когда бываешь у президента, на все вопросы получаешь ответы. Это отметил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко в проекте "Разговор у Президента".

21 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Могилевского облисполкома. На встрече обсуждалось развитие региона и реализация ряда перспективных проектов.

Анатолий Исаченко:

"Когда бываешь у президента, конечно, на все вопросы получаешь ответы. Иногда, может быть, не так, как хочется. Но Президент он же Президент, он смотрит намного шире, и каждый вопрос преломляется через потребности Республики Беларусь. Исходя из этого, были даны соответствующие поручения по нашим проблемным вопросам или предложениям, которые мы представили Президенту".