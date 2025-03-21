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Исаченко: Когда бываешь у Президента, получаешь ответы на все вопросы
Когда бываешь у президента, на все вопросы получаешь ответы. Это отметил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко в проекте "Разговор у Президента".
21 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Могилевского облисполкома. На встрече обсуждалось развитие региона и реализация ряда перспективных проектов.
Анатолий Исаченко:
"Когда бываешь у президента, конечно, на все вопросы получаешь ответы. Иногда, может быть, не так, как хочется. Но Президент он же Президент, он смотрит намного шире, и каждый вопрос преломляется через потребности Республики Беларусь. Исходя из этого, были даны соответствующие поручения по нашим проблемным вопросам или предложениям, которые мы представили Президенту".
"Но я хочу сказать, что на каждую нашу проблему, на каждый наш вопрос, предложения был получен исчерпывающий ответ, по которому мы дальше будем работать. Были даны, конечно, соответствующие поручения по тому или иному направлению, которое мы будем дорабатывать", - отметил он.