Конфеты с васильком и рыбные деликатесы - какие новинки промышленности представили на "БЕЛАГРО"

Беларусь - страна хлебосольная, она всегда с радостью встретит и вкусно накормит. "Добро пожаловать!" и "Приятного аппетита!" на разных языках звучали не только в Гродно на фестивале национальных культур.

Еще одна традиция начала лета - "БЕЛАГРО". Форум начал свою историю еще в 90-х годах, в 2025-м изменил прописку и переехал в Минский международный выставочный центр.

Вместить все достижения белорусского АПК - задача сложная, но организаторы постарались сделать это максимально интерактивно.

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"БЕЛАГРО" - хорошая возможность и на других посмотреть, и себя показать. На выставке и яблоку было негде упасть, а вот попробовать их - запросто. Впрочем, как и мясо, молочку, хлеб, сладости, овощные и бахчевые. Даже то, что когда-то казалось экзотикой, сегодня выложено на прилавки с надписью "Сделано в Беларуси". Даже в рыбацкой деревне не было ни одного заморского деликатеса.

Большой рыбный кластер сейчас развивается на юго-востоке Могилевщины. Это поручение Президента Беларуси Александра Лукашенко. Благодаря вниманию Первого показали еще одну новинку, мощную во всех смыслах. Трактор классической компоновки, но зато сколько силы. Ответ точный - 542 лошадиных. Захватил любой, даже самый объемный агрегат, - и в поле. Машина готова пахать 24/7, только меняй механизаторов, даже с такой нагрузкой должен служить долго (не забываем про пятилетку качества).

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"Мы понимали лежащую на нас ответственность. Сейчас не останавливаемся, работаем как с этой машиной, так и думаем о дальнейших разработках. Чувствуем ответственность и важность, ведь нас оценили", - сказал генеральный конструктор Минского тракторного завода Игорь Земцов.

Белорусское машиностроение - настоящий сплав опыта и инноваций. Техника современная, передовая. Мысленно в детство возвращает и новинка от "МАЗ-Купава". Кто из нас не мечтал летом охладиться мороженым из эстетик-фургона? Внешний вид создан точно под тренды соцсетей, но бизнесу важнее холодный расчет. Все просчитали - рынок машину примет.

"Подразумевается глубокая заморозка. Фургон сделан полностью белорусами для белорусов. Он стоит на шасси Минского автомобильного завода. Кузов сделала компания "Купава". Кузов имеет 8 дверей и 8 отсеков. Рабочих из них будут 7 отсеков. Один из них займет холодильное оборудование", - рассказал о машине начальник головного производства "МАЗ-Купава" Денис Бакунович.

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Новая машина - важный шаг в рамках импортозамещения. Тренд на свое, пожалуй, стал самым главным и для "БЕЛАГРО", и для АПК в принципе. Пока в Европе снижается поголовье коров (а значит, и производство молока), Беларусь инвестирует в создание новых производств. Все, что нужно мировому рынку, в Беларуси готовы сделать.

Мария Климова, замначальника главного управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Ждем успешных, прорывных проектов в области производства лактоферрина, концентратов сывороточного белка и молочного белка. В мире цена на эту продукцию намного выше. Добавленная стоимость позволит белорусским предприятиям дальше развиваться и быть востребованными в узких сегментах мирового рынка".

Продовольствие сегодня является вторым золотом, особенно это понимают на дальней дуге. Белорусские продукты становятся на полки азиатских, африканских и латиноамериканских магазинов. Это серьезный вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности, которая набирает все большую актуальность. Ее, кстати, обсуждали в рамках специального форума со странами ШОС.

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"Мы очень горды, что Беларусь участвует в ШОС и имеет проактивную политику. Все министерства и ведомства Беларуси достаточно активно задействованы в рамках механизмов взаимодействия, в экспертном сообществе. Думаю, ШОС с присоединением Беларуси только выиграла", - поделился мнением заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Ахмад Саидмуродзода.

Опыт Беларуси заслуживает внимания - как прошли путь от голодных 90-х годов до практически 100-процентного самообеспечения товарами. Сегодня в стране уже не стоит задача прокормить людей, наоборот, производители борются за своего покупателя, поэтому важно быть креативными и чувствовать повестку.

Надежда Евтехова, начальник сектора стратегического развития кондитерской фабрики:

"Белорусский Президент удивил Годом белорусской женщины, это значимое событие. И мы не могли остаться в стороне. В нашем ассортиментном портфеле есть конфеты под названием "Беларусачка", а в Беларуси растет василек, поэтому все сложилось само собой. Конфеты получились вкусные, в них содержатся лепестки цветка".

Понравится ли белорусам, узнаем совсем скоро, но сама выставка пришлась по душе точно - на "БЕЛАГРО" приходили целыми семьями. Через несколько десятков лет сегодняшние юные посетители приведут на выставку уже своих детей, ведь преемственность поколений и сохранение традиций - настоящий белорусский подход с опорой на крепкий фундамент. "БЕЛАГРО" - это выставка про будущее нашей экономики и нашей страны.