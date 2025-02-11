Конгресс по международным расчетам прошел в Минске. Какие вопросы обсуждали?

Как избежать дебиторской задолженности и выстраивать с банками четкие механизмы для проведения транзакций. Об этом 11 февраля говорили на конгрессе по международным расчетам. Его организовала Белорусская торгово-промышленная палата.

Выбор темы неслучаен, она волнует практически все предприятия, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Сейчас продолжается тренд по уходу от платежей в долларах и евро. Если до 2020-го большинство трансграничных расчетов наших предприятий было в американской и европейской валютах, то сейчас на первый план выходят сделки в российских рублях и китайских юанях.

Расскажем о том, что важно учитывать экспортерам и импортерам.

Бизнес и банкиры обсуждают внешнеэкономические контакты

Международные расчеты - тема сложная. И здесь одной теорией и не обойтись. Нужны практические решения. Ведь рынки разные, одного рецепта для всех стран нет. Да, партнеры все чаще в сделках переходят именно на национальные валюты. А на таких площадках, как БРИКС или ШОС, обсуждаются и альтернативные схемы. Но предприятиям важно знать все тонкости по оплате конкретной страны-покупателя.

Экспорт белорусских товаров в 2024 году вырос на 3,5 %

По итогам 2024 года наш внешнеторговый оборот - более 100 млрд долларов. Он увеличился по сравнению с 2023-м на 5 %. Экспорт вырос на 3,5 до 49,5 млрд. Сегодня в числе наших экспортных рынков более 150 стран мира. И порой ликбез нужен не только по дальним рынкам, но и российским регионам.

Виталий Вабищевич, начальник департамента БелТПП:

"Чем бы предприятие ни занималось, какой бы деятельности ни осуществляло, любая коммерческая хозяйственная деятельность сопровождается тем, что нужно в конечном итоге платить деньги. То ли вы экспортер, и вы продаете продукт, и вы хотите, чтобы оплата была гарантирована. То ли вы импортер, и вам необходимо произвести оплату. В этой сфере проблемы были всегда. А сегодня, конечно же, эти проблемы еще более чувствительны, но выходы есть. Экономика наша растет и развивается, внешний торговый оборот растет, поэтому платежи идут. Но для того чтобы минимизировать риски, конечно же, необходимо быть более продвинутыми в этих вопросах".

Конгресс по международным расчетам в Минске

Конгресс собрал 400 банкиров и бизнесменов. Круг тем - от составления внешнеэкономического контракта до что признается форс-мажором, когда точно нужно обращаться в Арбитражный суд.

Денис Мелешкин, зампредседателя БелТПП:

"Созданы специальные зоны для общения. Можно подойти в любой момент форума, пообщаться с банком, задать какие-то вопросы, потому что не все вопросы можно озвучить с трибуны, особенно в условиях определенных ограничений, которые введены против Республики Беларусь недружественными странами. Здесь есть площадки, где можно пообщаться, задать и постараться решить свой конкретный вопрос".

Риски при расчетах и механизмы для транзакций

Обсуждали сегодня, как снизить риски при расчетах с нерезидентами и резидентами, обеспечить выполнение обязательств и работать по предоплате, если вы поставщик или покупатель. Эти инструменты не только помогают избежать дебиторской задолженности, но и позволяют заранее выстраивать с банками четкие механизмы для проведения транзакций, что особенно важно в современных условиях.

Ирина Чувахина, председатель ассоциации профессионалов по торговому финансированию:

"Все рынки, на которые идут наши предприятия, являются новыми, поэтому в определенной степени сложными. И банки, конечно же, следуют за своими клиентами. И для нас точно так же это непростая задача, как и для бизнеса, развивать эти направления".

БелТПП проведет масштабное мероприятие по маркетплейсам