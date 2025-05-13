Коррективы внесли весенние заморозки - аграрии локально пересевают культуры

Погода внесла коррективы в рабочий график аграриев. В некоторых районах ночные майские заморозки повлияли на рост культур. Точечно поля приходится пересевать. Специалисты говорят, главное - не упустить время. А еще строгое соблюдение технологий. К слову, на это всегда обращает внимание и глава государства.

От четкой и слаженной работы аграриев весной будет зависеть будущий урожай, а значит, и продовольственная безопасность страны.

200 га земли и работа на полях без остановки. В фермерском хозяйстве "Тихиничи" Рогачевского района знают секрет хорошего урожая второго хлеба. Последние гектары картофеля здесь уже посадили. Всего насчитывается 10 сортов. В этом году и новый - "Вега".

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А еще важно - соблюдать технологию. На одном и том же поле картофель можно садить раз в пять лет. Поэтому в "Тихиничах" результат всегда неплохой. Единственное, что может повлиять на урожайность, - это погода.

Ирина Павлюк, агроном-семеновод ОАО "Тихиничи":

"Картофель зависит от погодных условий. Он реагирует и на тепло, и на влагу - все это ему необходимо, как и любой другой культуре. Очень хорошо, когда в период цветения идет дождь. Но пока картофель в земле, на него ничего не влияет, это повлияет, когда он взойдет".

Филиал "Пятигорье" агрокомбината "Дзержинский" уже завершает сев кукурузы. На часть посевов повлияли заморозки, есть вероятность пересева. Аграрии будут ждать еще несколько дней, чтобы убедиться в правильности такого решения.

Александр Еремейчик, главный агроном филиала "Пятигорье" агрокомбината "Дзержинский":

"Есть 400 гектар. Сейчас мы наблюдаем, диагностику проводим, выживет, не выживет, подкармливаем, смотрим, что будет с той кукурузой, вытянется она или пойдет в рост, или уже окончательно надо будет пересевать".

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Локальные потери посевов отмечены в разных регионах страны. В том числе и Брестском. На поле в Ивацевичском районе замерз овес.

Сергей Квакухо, главный агроном ОАО "Победа":

"Точка роста уже не возобновляется, она погибла. И уже никакие азотные подкормки не вытянут. Это поле уже подлежит пересеву".

Ивацевичский район больше всех в Брестской области пострадал от весенних заморозков. Здесь ночная температура опускалась до -11 градусов. Частично пересевать пришлось не только яровые, но и озимые.

В хозяйстве руки не опускают, поле пересеют кукурузой на зеленую массу.

Сергей Квакухо, главный агроном ОАО "Победа":

"В пострадавшие посевы вносят дополнительно азотные подкормки, закуплены микроэлементы, аминокислоты, которые будут внесены, чтобы постараться восполнить и минимизировать негативные последствия минимальных температур. Конечно, мы надеемся, что урожайность порадует в этом году".

Михаил Фурса, начальник отдела управления по сельскому хозяйству и продовольствию Ивацевичского райисполкома:

"Проблема есть, но мы с ней справляемся, и урожай будет. Сейчас хотелось бы только пожелать нашим всем аграриям терпения и хороших погодных условий".

Задачу наверстать упущенное выполняет опытный механизатор Федор Шерко. Он - среди лучших работников хозяйства "Победа". Трудится в нем уже более четверти века.

Федор Шерко, механизатор ОАО "Победа":

"Самое главное - качество, чтобы поле было приготовлено хорошо, чтобы результат получить хороший. К работе стараюсь относиться добросовестно: не опаздывать на работу, качественно все выполнять. Нравится, природа".

Владимир Гракун, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Нам осталось посеять площади кукурузы. Мы досаживаем картофель, поздние овощные культуры и практически мы завершим сев. Есть ряд повреждений от заморозков на торфяниках. Если есть гибель, мы планируем пересеять".