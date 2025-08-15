3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Лавров прибыл на Аляску для участия в переговорах
Внимание всего мира приковано к Аляске. 15 августа в Анкоридже пройдет встреча лидеров России и США. Переговоры назначены на 11 часов по местному времени, это 22 часа по Минску.
Сначала Путин и Трамп проведут встречу тет-а-тет, после чего переговоры продолжатся с участием делегаций за рабочим завтраком. Итоги встречи представят лидеры России и США после завершения переговоров на совместной пресс-конференции.
Как сообщили в Кремле, подписание каких-либо документов на встрече лидеров не планируется. Однако ожидания от переговоров высоки. В Белом доме считают, что итоги переговоров способны повлиять не только на развитие конфликта, но и на позиции Трампа внутри США. Портал Axios выделяет три вероятных исхода переговоров: первый - предполагает перемирие и открытие пути к долгосрочному миру. Второй - отказ Путина от прекращения огня с последующим экономическим давлением на Россию со стороны США. В качестве третьего варианта рассматривается частичное согласие с возможностью возобновления диалога позже на определенных условиях.
Между тем на Аляску продолжают прибывать участники российской делегации. Министр иностранных дел Лавров проследовал в гостиницу, где его разместили, в свитере с надписью "СССР". Судя по всему, настрой у российской стороны в канун переговоров по-настоящему боевой.