3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Крепкая экономика в основе дружбы Союза Беларуси и России
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В основе белорусско-российских отношений - крепкая экономика. Это подтверждают цифры, которые показывают уверенный рост.
За последние 25 лет объем ВВП в номинальном выражении в Беларуси вырос более чем в 6 раз, в России - в 10 раз. ВВП на душу населения в нашей стране вырос почти в 7 раз, у соседей - в 11 раз.
Растет и взаимная торговля. В 2024 году составил уже почти 60 млрд.
Основные товары, которые мы поставляем в Россию, - молочная и мясная продукция, грузовые и легковые автомобили, телевизоры, мониторы, проекторы.