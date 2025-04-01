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Крепкая экономика в основе дружбы Союза Беларуси и России

В основе белорусско-российских отношений - крепкая экономика. Это подтверждают цифры, которые показывают уверенный рост.

За последние 25 лет объем ВВП в номинальном выражении в Беларуси вырос более чем в 6 раз, в России - в 10 раз. ВВП на душу населения в нашей стране вырос почти в 7 раз, у соседей - в 11 раз.

Растет и взаимная торговля. В 2024 году составил уже почти 60 млрд.

Основные товары, которые мы поставляем в Россию, - молочная и мясная продукция, грузовые и легковые автомобили, телевизоры, мониторы, проекторы.

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