Крупко: Гомель должен стать еще краше

Гомель должен стать еще краше, работа промышленности должна принести серьезные результаты. Об этом в программе "Актуальное интервью" заявил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, комментируя назначение новых руководителей районов Гомельской области и Гомеля.

Отдельным и особым блоком вопросов в докладе Президенту Беларуси председателя облисполкома были кадры - новые председатели в районах, новый председатель Гомельского горисполкома. "Действительно глава государства очень серьезно заострил внимание на работе с кадрами. В первую очередь (речь шла - прим. ред.) о председателе Гомельского горисполкома, председателях Мозырского и Петриковского райисполкомов. Президенту я доложил об основных чертах характера и подходах руководителей, по каким принципам они назначались, о том, что фактически они уже в строю и работают на выполнение тех задач, которые были ранее запланированы, вносят свои коррективы. Работа идет слаженно", - подчеркнул руководитель области.

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