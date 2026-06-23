Вторые Буйничи: как битва за Гомель спасла Москву в 1941-м

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В первые 100 дней Великой Отечественной войны, несмотря на отступление и на колоссальные потери (только пленными Красная армия потеряла миллионы солдат и офицеров), каждый рубеж обороны Беларуси - от Бреста до Могилева и Гомеля - приближал будущую Великую Победу.

Летом 1941 года войска 21-й армии СССР осуществили контрудар на гомельском направлении и заняли оборонительные рубежи в районе Днепра. Из этих плацдармов начали контратаковать противника.

3 июля советские войска освободили Жлобин, выбили немцев и стали окапываться по западным рубежам города, строить с местными жителями противотанковые рвы.

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Это было первое освобождение крупного населенного пункта на всем протяжении советско-германского фронта, но, правда, совсем ненадолго. Вскоре Жлобин вновь окажется оккупированным войсками вермахта.

Подразделения Красной армии учли ошибки и готовились к новому удару. Контрудар 63-го, 66-го и 67-го стрелковых корпусов летом 1941 года вошел в учебники военной истории и изучается до сегодняшнего дня в военных академиях. Наиболее успешным контрудар был в полосе наступления 63-го стрелкового корпуса, которым командовал командир корпуса Леонид Петровский. В ходе этой первой наступательной операции с момента начала Великой Отечественной войны были освобождены первые в СССР города - Рогачев и Жлобин.

В июле 1941-го советские войска удерживали населенные пункты порядка месяца. Немецкие войска отступили почти на 30 км - враг был отброшен в район Бобруйска.

оборона Гомеля летом 1941 года, как началась Великая Отечественная война, начало Великой Отечественной войны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0193a55d-51e5-46a3-9bad-184312dbeb70/conversions/795f846e-79cf-4d96-9c96-aed859b8e6c4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0193a55d-51e5-46a3-9bad-184312dbeb70/conversions/795f846e-79cf-4d96-9c96-aed859b8e6c4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0193a55d-51e5-46a3-9bad-184312dbeb70/conversions/795f846e-79cf-4d96-9c96-aed859b8e6c4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0193a55d-51e5-46a3-9bad-184312dbeb70/conversions/795f846e-79cf-4d96-9c96-aed859b8e6c4-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Успех контрудара 21-й армии не мог остаться незамеченным немецким командованием. Командующий группы армий "Центр" Федор фон Бок отмечал, что русские наглеют на правом фланге нашей группы армий", - отметил научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Павел Жданович.

Это были практически вторые Буйничи. 35 немецких танков горели в полях Гомельщины, но об этом горячем дне мало кто знал, ведь на данном участке фронта второго Константина Симонова не было.

"На Блицкриге была поставлена точка, он неосуществим. Гитлеру пришлось вмешаться в это, а Хайнц Гудериан писал, что первые две недели не докладывал в штаб о невозможности переправиться под Жлобином и Рогачевом", - добавил командир поискового отряда "Днепровский рубеж" Александр Лукашук.

Контрнаступление 63-го стрелкового корпуса Петровского, освобождение Жлобина и Рогачева позволили начать эвакуацию промышленных предприятий Гомеля в Сибирь, Поволжье и Казахстан. Всего было перевезено более 40 предприятий. Гомель стал единственным городом в Беларуси, где заранее готовили подполье и партизанское формирование, так как позволяло время. За городом работал и оперативно-учебный центр, где готовили разведчиков-диверсантов для работы в тылу врага. Диверсионные центры работали в деревне Марковичи и в городе Мозыре. Кстати, в нем подготовку проходили женщины. Также вокруг Гомеля были созданы специальные базы с оружием, продовольствием и медикаментами. В Гомеле формировали истребительные батальоны, а затем на их базе образовали полк народного ополчения. Началось строительство большого противотанкового рва протяженность 28 км вокруг города.

Константин Мищенко, замдиректора Гомельского областного музея военной славы:

"Была и фашистская агентура. Истребительные батальоны в парке Луначарского задержали двух переодетых в красноармейцев диверсантов. В Костюковке (ныне микрорайон Гомеля. - Прим. news.by) на стеклозаводе поймали женщину, фонариком подававшую иорзянку авиации противника. Было выявлено больше сотни диверсантов".

Константин Мищенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51d350cf-8f22-4585-88ef-1d5d8e5d9a23/conversions/6f86f718-f688-4f1d-a02f-13dd91e9c77f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51d350cf-8f22-4585-88ef-1d5d8e5d9a23/conversions/6f86f718-f688-4f1d-a02f-13dd91e9c77f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51d350cf-8f22-4585-88ef-1d5d8e5d9a23/conversions/6f86f718-f688-4f1d-a02f-13dd91e9c77f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/51d350cf-8f22-4585-88ef-1d5d8e5d9a23/conversions/6f86f718-f688-4f1d-a02f-13dd91e9c77f-xl-___webp_1920.webp 1920w Константин Мищенко

Бои на гомельском направлении летом 1941-го спасли Москву - командование вермахта перебросило туда 25 своих дивизий, а на главном, московском направлении, остались лишь 10 немецких дивизий, хотя Гудериан на совещании выступал против и настаивал на необходимости продолжать движение на основном.

Военно-политическое руководство нацистской Германии впервые с начала Великой Отечественной войны приняло решение о переходе группы армий "Центр" к обороне. Против одного корпуса Петровского, под командованием которого находились две дивизии, немцы выступили армадой в семь дивизий. Советские войска попали в окружение.

17 августа 1941 года - черный день для Красной армии. В этот день на гомельском направлении погибли сразу три генерала - Леонид Петровский, его подчиненный Александр Казаков и Николай Прищепа. Они до последнего оставались со своими войсками. Это уникальный случай, чтобы в один день на одном участке фронта из одного подразделения погибли сразу три генерала. В этот же день, 17 августа 1941 года, погиб и командир батальона, капитан Федор Баталов. За освобождение Жлобина он был представлен к званию Героя СССР.

Извещение о смерти капитана Федора Баталова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c7d2587-fbea-47d6-b9e4-885d6febe045/conversions/40b2c8f5-1fb8-444d-bd3b-a45adcea4c16-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c7d2587-fbea-47d6-b9e4-885d6febe045/conversions/40b2c8f5-1fb8-444d-bd3b-a45adcea4c16-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c7d2587-fbea-47d6-b9e4-885d6febe045/conversions/40b2c8f5-1fb8-444d-bd3b-a45adcea4c16-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c7d2587-fbea-47d6-b9e4-885d6febe045/conversions/40b2c8f5-1fb8-444d-bd3b-a45adcea4c16-xl-___webp_1920.webp 1920w Извещение о смерти капитана Федора Баталова

К слову, 85 лет место захоронения Баталова оставалось неизвестным. "Его искали многие, но оказалось, что он захоронен со своими сослуживцами. Они отдали ему последние воинские почести, даже почетный караул с залпом для него был", - привел факт Александр Лукашук.

Только спустя 85 лет удалось установить имя неизвестного солдата, похороненного на деревенском кладбище в день прорыва советских войск. Баталов погиб в первые часы операции. "В лесу происходили ужасные вещи - рвались человеческие тела, боевая техника. Бойцы Красной армии не могли понять, откуда стреляют. Командиры решили выходить из леса на открытое пространство и прорываться дальше в сторону Гомеля, и в этот момент, скорее всего, Федор Баталов и погиб. У него было осколочное ранение в голову", - рассказал командир поискового отряда "Днепровский рубеж".

Могила капитана Федора Баталова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a8a460f-3d20-40ea-90f5-201e3e2a9fb7/conversions/301a76d8-632d-4492-9f57-6f2c57745e11-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a8a460f-3d20-40ea-90f5-201e3e2a9fb7/conversions/301a76d8-632d-4492-9f57-6f2c57745e11-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a8a460f-3d20-40ea-90f5-201e3e2a9fb7/conversions/301a76d8-632d-4492-9f57-6f2c57745e11-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a8a460f-3d20-40ea-90f5-201e3e2a9fb7/conversions/301a76d8-632d-4492-9f57-6f2c57745e11-xl-___webp_1920.webp 1920w

Героя Советского Союза перезахоронили рядом с командиром Леонидом Петровским, который также погиб 17 августа. Они начали бои на дальних подступах к Гомелю, пытаясь удержать областной центр. Несмотря на значительное превосходство вермахта в живой силе и вооружении, почти два месяца Гомель оставался советским. 50 дней продолжались бои за город, но 19 августа после массированного штурма вермахт ворвался на окраины города, хотя в Новобелице бои продолжались до 23 августа. 25 августа решением Ставки Верховного Главнокомандования Центральный фронт был ликвидирован. Однако Георгий Жуков настаивал на том, чтобы усилить подразделения и во главе фронта поставить опытного военачальника генерал-лейтенанта Николая Ватутина. Но предложение Жукова поддержано не было.

На гомельском направлении враг потерял порядка 80 тыс. солдат, 200 танков, 100 самолетов. План "Барбаросса" пришлось корректировать. Военное командование нацистской Германии кардинально изменило подходы к боевым действиям на Восточном фронте.

11 декабря 1941 года, когда Адольф Гитлер в Рейхстаге стал перечислять ряд побед вермахта над коммунизмом, называть павшие и сданные города, то про Гомель он сказал: "Наконец-то мы завершили сражение".

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