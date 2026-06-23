XIII Форум регионов Беларуси и России обещает стать прорывным по экономическим результатам

25-26 июня Минск и Минская область примут XIII Форум регионов Беларуси и России. Только из Российской федерации участниками станут около 700 делегатов.

Это руководители федеральных и региональных органов, представители деловых кругов, а также культурных, научных и общественных объединений. Для удобства и комфорта гостей задействуют более 100 волонтеров. В рамках культурной программы 30 экскурсоводов и музейных сотрудников покажут лучшие стороны Минского региона.

В первый день форума пройдут 10 тематических секций

Фокус на развитии экономического сотрудничества - от промышленной кооперации до социальной политики, образования и здравоохранения. На полях форума планируют подписать десятки новых соглашений и дорожных карт. Сумма договоров может превысить 900 млн руб.

Напомним, в 2025 году две союзные страны обновили исторический максимум взаимной торговли - более 60 млрд долларов. Одно из ключевых направлений сотрудничества с Минском - реализация совместных проектов в промышленной сфере. Выполняется 26 импортозамещающих проектов по выпуску продукции.