"Нет нерешаемых вопросов": как Беларусь и Сербия сохраняют торговлю вопреки внешнему давлению

Беларусь активно стремится к развитию отношений с Сербией. В эти дни в нашей стране с визитом находится делегация этой балканской республики.

Рабочий вторник начался с заседания межправительственной комиссии, на котором были обозначены перспективные направления партнерства: робототехника, искусственный интеллект и электротранспорт. По итогам встречи были подписаны меморандумы о взаимопонимании в области стандартизации и инвестиций.

Диалог между сторонами продолжился в Совете министров.

Сербия является ключевым партнером Беларуси на Балканах

Наши дипломатические отношения насчитывают более 30 лет. Более того, Сербия - единственное государство в Европе, с которым у нас действует договор о свободной торговле.

Белград активно развивает европейское направление, но также поддерживает стабильные контакты с Беларусью и Россией. Стороны активно взаимодействуют в различных сферах: медицине, науке, культуре и многих других.

Межрегиональные связи установлены со всеми областями Республики Беларусь. Что касается практического аспекта, то мы, конечно, экспортируем на сербский рынок продукцию промышленных предприятий и сельскохозяйственные товары. Однако если говорить в целом, то цифры товарооборота не отражают реальную ситуацию.

Беларусь - Сербия: 13-е заседание межправительственной комиссии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6b4cc4c-97a4-4151-9ce9-624e698beb8d/conversions/857fb801-a1b1-4881-b5f1-9dbf87e13b0b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6b4cc4c-97a4-4151-9ce9-624e698beb8d/conversions/857fb801-a1b1-4881-b5f1-9dbf87e13b0b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6b4cc4c-97a4-4151-9ce9-624e698beb8d/conversions/857fb801-a1b1-4881-b5f1-9dbf87e13b0b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a6b4cc4c-97a4-4151-9ce9-624e698beb8d/conversions/857fb801-a1b1-4881-b5f1-9dbf87e13b0b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Палки в колеса вставляют санкции ЕС, которые не дают дышать по полной нашей двусторонней торговле.

Беларусь - Сербия: 13-е заседание межправительственной комиссии

"Существуют третьи страны, через которые осуществляется поставка товаров как в Республику Беларусь, так и в Сербию. Поэтому для бизнеса, стремящегося к прибыли, нет никаких преград", - отметил Артур Карпович. - "У нас имеется открытая биржевая торговля". По его словам, для создания препятствий недостаточно подписания одного документа. "Мы с легкостью можем обойти эти препятствия. Да, это требует немного больше времени и гибкости от нашего бизнес-сообщества, но, тем не менее, нет нерешаемых вопросов", - считает глава МАРТ.

Это подтверждается широким присутствием белорусской продукции на рынке Сербии, особенно в сфере сельского хозяйства. Наши сыр, масло, сухое молоко, картофель и ягоды здесь уже давно оценили. Однако, как заверил заместитель министра сельского хозяйства, Беларусь готова расширять свою экспортную корзину, тем более что существует такая потребность.

Ненад Попович, министр правительства Сербии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d370ef66-db91-4864-8c14-0fe830f1d07c/conversions/0e69658f-6b0a-4404-9954-f2b0584bfe2e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d370ef66-db91-4864-8c14-0fe830f1d07c/conversions/0e69658f-6b0a-4404-9954-f2b0584bfe2e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d370ef66-db91-4864-8c14-0fe830f1d07c/conversions/0e69658f-6b0a-4404-9954-f2b0584bfe2e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d370ef66-db91-4864-8c14-0fe830f1d07c/conversions/0e69658f-6b0a-4404-9954-f2b0584bfe2e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ненад Попович, министр правительства Сербии:

"В белорусско-сербском сотрудничестве наибольший потенциал в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, которые развиты как в Сербии, так и в Беларуси. Особенно мы заинтересованы в развитии молочной промышленности. На нашем рынке белорусские молочные продукты пользуются большим спросом, они должны занять достойное место в каждом магазине Сербии".

Министр правительства Сербии считает, что его страна может быть полезной Беларуси в области сельского хозяйства. "Наши семена пользуются большим спросом в вашей стране".

Он также отметил перспективные сектора экономики, такие как машиностроение и электротехника. "Мы посетили завод МАЗ, где ознакомились с производством грузовой и пассажирской техники. Я бывал на многих предприятиях, заводах и фабриках в разных странах, но редко где можно увидеть такой высокий уровень работы", - подчеркнул Ненад Попович.

В белорусском правительстве более предметно обсудили вопросы возобновления прямого авиасообщения и подготовки к всемирной выставке "Экспо-2027", которая пройдет в Белграде. Это событие, представляющее собой важнейшую веху в международном выставочном календаре, соберет участников из более 100 стран.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba44af9d-ba3b-49b9-8d6f-cd7cfe238feb/conversions/0cc62550-51f7-46a2-8df5-77bbf255a9a4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba44af9d-ba3b-49b9-8d6f-cd7cfe238feb/conversions/0cc62550-51f7-46a2-8df5-77bbf255a9a4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba44af9d-ba3b-49b9-8d6f-cd7cfe238feb/conversions/0cc62550-51f7-46a2-8df5-77bbf255a9a4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ba44af9d-ba3b-49b9-8d6f-cd7cfe238feb/conversions/0cc62550-51f7-46a2-8df5-77bbf255a9a4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Положительное решение главы государства об участии Беларуси в международной выставке "Экспо-2027", которая пройдет в Белграде, задает вектор работы на ближайшее время. Все силы будут направлены на подготовку к выставке".

"Это стратегический шанс напомнить мировому сообществу о возможностях Беларуси, - уверен вице-премьер. - "И масштабно презентовать наш IT-потенциал и лучшие производственные достижения".