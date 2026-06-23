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"Нет нерешаемых вопросов": как Беларусь и Сербия сохраняют торговлю вопреки внешнему давлению
Беларусь активно стремится к развитию отношений с Сербией. В эти дни в нашей стране с визитом находится делегация этой балканской республики.
Рабочий вторник начался с заседания межправительственной комиссии, на котором были обозначены перспективные направления партнерства: робототехника, искусственный интеллект и электротранспорт. По итогам встречи были подписаны меморандумы о взаимопонимании в области стандартизации и инвестиций.
Диалог между сторонами продолжился в Совете министров.
Сербия является ключевым партнером Беларуси на Балканах
Наши дипломатические отношения насчитывают более 30 лет. Более того, Сербия - единственное государство в Европе, с которым у нас действует договор о свободной торговле.
Белград активно развивает европейское направление, но также поддерживает стабильные контакты с Беларусью и Россией. Стороны активно взаимодействуют в различных сферах: медицине, науке, культуре и многих других.
Межрегиональные связи установлены со всеми областями Республики Беларусь. Что касается практического аспекта, то мы, конечно, экспортируем на сербский рынок продукцию промышленных предприятий и сельскохозяйственные товары. Однако если говорить в целом, то цифры товарооборота не отражают реальную ситуацию.
Палки в колеса вставляют санкции ЕС, которые не дают дышать по полной нашей двусторонней торговле.
Беларусь - Сербия: 13-е заседание межправительственной комиссии
"Существуют третьи страны, через которые осуществляется поставка товаров как в Республику Беларусь, так и в Сербию. Поэтому для бизнеса, стремящегося к прибыли, нет никаких преград", - отметил Артур Карпович. - "У нас имеется открытая биржевая торговля". По его словам, для создания препятствий недостаточно подписания одного документа. "Мы с легкостью можем обойти эти препятствия. Да, это требует немного больше времени и гибкости от нашего бизнес-сообщества, но, тем не менее, нет нерешаемых вопросов", - считает глава МАРТ.
Это подтверждается широким присутствием белорусской продукции на рынке Сербии, особенно в сфере сельского хозяйства. Наши сыр, масло, сухое молоко, картофель и ягоды здесь уже давно оценили. Однако, как заверил заместитель министра сельского хозяйства, Беларусь готова расширять свою экспортную корзину, тем более что существует такая потребность.
Ненад Попович, министр правительства Сербии:
"В белорусско-сербском сотрудничестве наибольший потенциал в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, которые развиты как в Сербии, так и в Беларуси. Особенно мы заинтересованы в развитии молочной промышленности. На нашем рынке белорусские молочные продукты пользуются большим спросом, они должны занять достойное место в каждом магазине Сербии".
Министр правительства Сербии считает, что его страна может быть полезной Беларуси в области сельского хозяйства. "Наши семена пользуются большим спросом в вашей стране".
Он также отметил перспективные сектора экономики, такие как машиностроение и электротехника. "Мы посетили завод МАЗ, где ознакомились с производством грузовой и пассажирской техники. Я бывал на многих предприятиях, заводах и фабриках в разных странах, но редко где можно увидеть такой высокий уровень работы", - подчеркнул Ненад Попович.
В белорусском правительстве более предметно обсудили вопросы возобновления прямого авиасообщения и подготовки к всемирной выставке "Экспо-2027", которая пройдет в Белграде. Это событие, представляющее собой важнейшую веху в международном выставочном календаре, соберет участников из более 100 стран.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Положительное решение главы государства об участии Беларуси в международной выставке "Экспо-2027", которая пройдет в Белграде, задает вектор работы на ближайшее время. Все силы будут направлены на подготовку к выставке".
"Это стратегический шанс напомнить мировому сообществу о возможностях Беларуси, - уверен вице-премьер. - "И масштабно презентовать наш IT-потенциал и лучшие производственные достижения".
Сербия является одним из ключевых партнеров Беларуси на Балканах. Наша общая история, которая объединила два народа в стремлении к миру для будущих поколений, сейчас помогает нам выработать эффективную тактику совместной работы. Это касается как экономических и политических вопросов, так и межкультурных связей. И это несмотря на некоторые внешние препятствия.