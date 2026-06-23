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Меморандум между США и Ираном, подписанный удаленно 18 июня на мирный договор не тянет, скорее на "перемирие на бумаге". Стороны обязуются прекратить огонь, США снимают морскую блокаду, а Иран разблокирует Ормузский пролив. При этом США обещают 300 млрд долларов на восстановление Ирана и разморозку 24 млрд долларов его активов в обмен на отказ Тегерана от ядерного оружия. Подробности смотрите в "Трендах".

Есть мнение, что за этими и другими пунктами скрывается глубокий кризис. Меморандум обходит стороной главные причины конфликта, а его положения, по сути, могли быть согласованы и без трехмесячной войны. Стоило ли ее начинать, создавать энергетический кризис, вести счет на тысячи жертв, если нынешнее подписание документа, оказывается, ни к чему США не обязывает и не дает гарантий? Вместо твердого фундамента мы видим тлеющий конфликт, то ли замороженный на 60 дней, то ли нет. А главное, чья это победа? США заявили что их, а Иран, что его.

Политический гамбит в Бюргенштоке: уран, ультиматумы и цена компромисса. Накануне в швейцарский город прибыли делегации сразу четырех государств. К главным дуэлянтам - персам и американцам - примкнули Катар и Пакистан. Их присутствие указывает на сложнейшую архитектуру посредничества, где каждый шаг требует верификации. Консультации начались с самого критического вопроса: будущего иранской ядерной программы и судьбы накопленного обогащенного урана.

Почему меморандум между США и Ираном нельзя назвать мирным договором и что за ним скрывается news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ffce813-724c-4504-9a57-6e41160e135f/conversions/8e4b79e9-06a6-4def-96a1-5388e48b1ad4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ffce813-724c-4504-9a57-6e41160e135f/conversions/8e4b79e9-06a6-4def-96a1-5388e48b1ad4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ffce813-724c-4504-9a57-6e41160e135f/conversions/8e4b79e9-06a6-4def-96a1-5388e48b1ad4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ffce813-724c-4504-9a57-6e41160e135f/conversions/8e4b79e9-06a6-4def-96a1-5388e48b1ad4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Однако едва стороны приступили к согласованию позиций, как в процесс вмешался фактор непредсказуемости. Дональд Трамп опубликовал в соцсетях жесткий, едва ли не ультимативный пост, пообещав Тегерану новые удары в случае несговорчивости. Реакция последовала незамедлительно. Информагентства сообщили, что иранская сторона сворачивает переговоры. Подписанный ранее меморандум строго-настрого запрещает сторонам обмениваться угрозами. Казалось бы, занавес, все свободны. Но нет. Чуть позже выяснилось, что никто никуда не уехал. Правда, вывеску срочно сменили. Консультации спешно переименовали из "переговоров" в "саммит". Изменение юридического статуса позволило сторонам обойти дипломатический кризис. Договорились о создании ячейки с участием Бейрута для соблюдения соглашения о завершении военных действий в Ливане.

"Мы добились большого прогресса. Мы сделали именно то, что хотели, - достигли четырех целей для американского народа. Во-первых, мы хотели создать механизм для сохранения Ормузского пролива открытым. Он открыт. Мы видим, что цены на газ и нефть снизились. Мы также хотели убедиться, что создали механизм для разминирования пролива, чтобы при возникновении конфликтов мы могли их урегулировать, а не допускать эскалации. Во-вторых, мы хотели создать аналогичный механизм для урегулирования регионального прекращения огня. Как сказал сам президент, иногда перемирие означает лишь меньше обстрелов, но мы хотели обеспечить координацию, чтобы в случае обстрелов, ответных действий Израиля или других конфликтов, мы могли общаться друг с другом и останавливать боевые действия", - отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По итогам встречи приняли решение о создании комитета высокого уровня, перед которым будут отчитываться главы переговорных делегаций. Согласована дорожная карта для проработки окончательного соглашения между США и Ираном, создана линия связи для сторон. Технические команды продолжат консультации по ряду вопросов до конца недели.

Почему меморандум между США и Ираном нельзя назвать мирным договором и что за ним скрывается news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b5a1163-5622-4005-bd7c-a210c0911c93/conversions/02d3c196-7b5e-4429-8c13-b0e22b36c150-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b5a1163-5622-4005-bd7c-a210c0911c93/conversions/02d3c196-7b5e-4429-8c13-b0e22b36c150-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b5a1163-5622-4005-bd7c-a210c0911c93/conversions/02d3c196-7b5e-4429-8c13-b0e22b36c150-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6b5a1163-5622-4005-bd7c-a210c0911c93/conversions/02d3c196-7b5e-4429-8c13-b0e22b36c150-xl-___webp_1920.webp 1920w

В самом начале этого противостояния Трамп твердил: "Никаких сделок с Тегераном, только безоговорочная капитуляция". Так вот документ, который сейчас изучают в закрытых кабинетах, на капитуляцию Ирана не похож. Глава МИД исламской республики заявил, что на переговорах были сняты ограничения на экспорт иранской нефти, разморожен ряд активов, запущен план восстановления страны.

"Одним из пунктов, поднятых американской делегацией, было изложение ее позиции по ядерной проблеме. Она очень кратко изложила свою позицию. Делегация Исламской Республики Иран также изложила свою позицию. Это были не переговоры, а изложение позиций, в котором наши взгляды также были изложены очень четко и ясно. Было подчеркнуто, что сейчас еще не время вступать в переговоры о заключении окончательного соглашения. Да, в меморандуме о взаимопонимании мы договорились, что после выполнения определенных разделов меморандума мы начнем переговоры о заключении окончательного соглашения, и это окончательное соглашение охватывает как вопрос снятия санкций, так и обсуждение ядерной проблемы", - заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.