Аномальная жара в Европе вызвала рост смертности среди населения

Волна нестерпимого зноя обрушилась на Западную Европу. В главных столицах Старого Света царит жара, какой здесь не видели уже многие десятилетия.



В Париже столбик термометра подполз к цифре 45, в Лондоне достиг 39. В Берлине температура, как обещают, достигнет 38 градусов и будет держаться на этом уровне как минимум неделю.



В ряде регионов Франции ожидают 47-градусную жару. Бороться с ней в стране норовят кто во что горазд - столичные жители, например, плещутся в Сене.