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Аномальная жара в Европе вызвала рост смертности среди населения
Волна нестерпимого зноя обрушилась на Западную Европу. В главных столицах Старого Света царит жара, какой здесь не видели уже многие десятилетия.
В Париже столбик термометра подполз к цифре 45, в Лондоне достиг 39. В Берлине температура, как обещают, достигнет 38 градусов и будет держаться на этом уровне как минимум неделю.
В ряде регионов Франции ожидают 47-градусную жару. Бороться с ней в стране норовят кто во что горазд - столичные жители, например, плещутся в Сене.
Воды Сены остаются чудовищно грязными, несмотря на то что перед Олимпиадой власти потратили на очистку 1,5 млрд евро.
Париж продолжает сбрасывать в реку десятки тонн мусора ежедневно. Жизнь граждан осложняют "зеленые" безумства властей: во Франции запрещены кондиционеры в автобусах, метро и железнодорожных поездах.
Зной стал испытанием для всех европейцев. Жара привела ко всплеску смертности. И населению настоятельно рекомендуют не выходить из дома без особой нужды.