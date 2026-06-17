Исполнители атаки на автобус с детьми под Брянском будут объявлены в международный розыск

Светлана Петренко, официальный представитель СК России: "Установлена причастность к совершению преступления командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника главного управления разведки Минобороны Украины Олега Ивашенко. По данным следствия, они обеспечивали цели наведения и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории. Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта, в их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. В отношении всех фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск".