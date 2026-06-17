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Исполнители атаки на автобус с детьми под Брянском будут объявлены в международный розыск
Установлены лица, причастные к атаке на автобус. Как сообщает Следственный комитет России, это командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди, начальник ГУР Минобороны Украины Иващенко и трое украинских военнослужащих. Они непосредственные исполнители: Ткаченко, Жуков, Наум.
ВСУ отдали незаконный приказ об атаке автобуса на российской территории
Светлана Петренко, официальный представитель СК России: "Установлена причастность к совершению преступления командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника главного управления разведки Минобороны Украины Олега Ивашенко. По данным следствия, они обеспечивали цели наведения и отдавали незаконный приказ об атаке на гражданские транспортные средства на российской территории. Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта, в их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. В отношении всех фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск".
Беспилотник был начинен поражающими элементами
Украинские террористы объявлены в международный розыск, всех, кто причастен к преступлению, найдут, заверяют правоохранители.
Напомним, жертвами атаки дрона ВСУ стали юные футболисты из Речицы и воспитанники танцевальной студии. В салоне было 44 человека, 28 из них дети. Беременная супруга одного из тренеров погибла. 6 человек пострадали.
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на автобус с детьми в Брянской области
Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик