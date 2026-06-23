Минздрав Беларуси сообщил о состоянии пострадавших в Брянской области. Все дети продолжают лечение в РНПЦ детской хирургии. Их состояние стабильное.

Ребенок, прооперированный 19 июня, переведен из реанимации в отделение. Со всеми детьми предоставлена возможность находиться родителям.



Взрослый пациент находится в 432-м военном клиническом медицинском центре. Его состояние также стабильное. Ситуация остается на контроле Министерства здравоохранения.