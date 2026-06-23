Важно сохранить аутентичность: в Жировичах продолжается реставрация иконостаса Успенского собора

Реставрация одного из старейших и ценнейших деревянных иконостасов Беларуси - Успенского собора в Жировичах - уже выполнена более чем на 30 %.

В этом году на восстановление памятника из фонда Президента выделили более 3 млн руб.

Филигранно, по крупицам уже второй год подряд специалисты "Белреставрации" восстанавливают шедевр деревянной резной пластики. На сегодняшний день уже полностью отреставрирована верхняя секция иконостаса 1670 года.

К завершению подходит расчистка основы иконостаса. Художники-реставраторы снимают от 5 до 11 слоев поздних покрасок. При выполнении работ мастера используют специальный инструмент - скребки, резцы, скальпели.

Размеры иконостаса Успенского собора впечатляют. Его высота вместе с крестом - около 13 м, а ширина - почти 9. Поэтому и работы, учитывая историко-культурную значимость объекта, выполняются с максимальной скрупулезностью. Главная задача, которая стоит перед реставраторами, - сохранить дух времени.

И пока дальнейшая судьба древнего иконостаса решается, в Свято-Успенском соборе установлен новый иконостас, покрытый сусальным золотом. Его создавала команда мастеров (около 300 человек) Щигровского Свято-Троицкого братства.