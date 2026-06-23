Крупко: Сенажа заготовлено почти 200 % к уровню прошлого года

Осталось убрать трав чуть менее 10 % . Прирост составил 2,5 ц кормовых единиц, или почти 200 % в физическом объеме заготовлено сенажа к уровню 2025 года. Такие данные озвучил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко в проекте "Актуальное интервью" по итогам доклада Президенту Беларуси.

"Тема сельскохозяйственная - одна из важнейших. Президент всегда обращает на это внимание и всегда интересуется состоянием дел. Главе государства было доложено о текущей ситуации (в регионе - прим. ред.). Сейчас заканчивается заготовка кормов, осталось чуть менее 10 % убрать трав. И в этом году результат очень хороший. Фактически более 6,5 ц кормовых единиц на условную голову заготовлено. Прирост 2,5 ц кормовых единиц, или почти 200 % в физическом объеме заготовлено сенажа к уровню прошлого года. В этом вопросе Президент очень внимательно попросил отнестись к качеству кормов, посмотреть за технологией, контролем на всех стадиях заготовки, чтобы корма были питательные", - рассказал Иван Крупко.

Актуальное интервью | Иван Крупко Сегодня руководитель Гомельской области Иван Крупко доложил Президенту о ситуации в регионе, реакции жителей на заявления президента Украины и социально-экономическом развитии Гомельщины. - Как гомельчане отреагировали на недавние высказывания Владимира Зеленского и что Президент попросил им передать? - Какая ситуация сейчас на границе с Украиной? - Как развивается экономика и сельское хозяйство Гомельской области? 23.06.2026 22:15

Интересовала Президента и тема состояния озимых культур, яровых зерновых, с какими результатами регион подходит к уборке. "В этом году не было весенних потрясений - заморозков и так далее. Состояние озимых зерновых, озимого рапса, ярового сева достаточно хорошее для земель Гомельской области. И мы в этом году надеемся получить 1,1 млн - 1,15 млн т зерновых колосовых и около 100 тыс. т рапса. Все основные вопросы и уходовые работы, и подкормки завершены. Сейчас идет работа по подготовке комбайнов, сушильного комплекса, звеньев к уборке", - отметил руководитель области.

Как считает председатель облисполкома, если сохранится нынешний температурный режим и осадки, их хватит для питания и яровых, и зерновых озимых.

Иван Крупко обратил внимание, что в первую очередь подойдет озимый ячмень. "И мы рассчитываем, что к 10 июля должны быть готовы к уборке уже озимого ячменя. На сегодня готовность парка комбайнов - 80 %, готовность сушильных комплексов - 85 %. Запчастями мы обеспечены. Гомсельмаш на территории Гомельской области, выстроена серьезная работа по поручению главы государства о поставке запасных частей с отсрочкой платежей. Все эти моменты выровняли. Думаю, к 1 июля готовность комбайнов будет около 90 %. И этого объема техники достаточно, чтобы убрать площади озимого ячменя", - добавил руководитель области.

По словам Ивана Крупко, в докладе внимание в целом было обращено на развитие сельского хозяйства. "В прошлом году мы в сельском хозяйстве сработали на уровне 112,5 %. В этом году по результатам 5 месяцев мы выполняем доведенное задание - 105,3 %. Прирост во всех отраслях животноводства: выращивание, откорм скота и птицы, производство молока и яиц. Все идет стабильно. С учетом прироста продукции растениеводства мы выйдем примерно к концу года на уровень около 110 %", - озвучил итоги и ориентиры глава региона.

Обсуждались и вопросы дальнейшей модернизации, развития животноводческой отрасли. "Главе государства было доложено о реализации строительства свинокомплекса на 100 тыс. голов, он идет в графике. Идет и реализация МТК по указу, до 1 октября мы введем все 10 комплексов. Введена в работу и площадка на 10 тыс. т производства мяса птицы бройлеров", - рассказал председатель облисполкома.