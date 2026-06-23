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15-летний подросток утонул в Припяти в Пинском районе
Автор:Редакция news.by
15-летний подросток утонул в Припяти в Пинском районе. Вечером 22 июня четверо школьников отправились купаться на реку.
Один из мальчишек прыгнул в воду. Из-за сильного течения парень не смог выплыть. Его друзья позвали местного мужчину на помощь. Сельчанин бросился в воду на поиски мальчика, но позже спасатели извлекли тело подростка из воды. Место, где плавали подростки, не оборудовано для купания.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.