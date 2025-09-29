Кузнецов ожидает подписания контрактов на 100 млн долларов на ИННОПРОМ

С каждым, кто приехал в Минск на ИННОПРОМ, у нас есть свой пул проектов, мы настроены на развитие. Татарстан, Краснодарский и Пермский края, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург, Кировская, Свердловская и Тульская области.

Это только часть встреч на полях выставки с руководителями российских регионов. У каждого министра была своя переговорная программа. Подписаны и первые контракты.

"Предварительно на этой выставке мы около 100 млн долларов ожидаем подписания контрактов. Как завершение 2025 года - в районе 20 млн, так и уже на 2026 год", - рассказал министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов.

"Сегодня (29 сентября – прим. ред.) был насыщенный день. Встречались с партнерами, я со своими коллегами из Российской Федерация, Ирана, Кубы. На российском рынке хорошо присутствуем, на вторых рынках мы еще недостаточно присутствуем. Обсудили все вопросы и совместную работу на российских рынках. Обсудили уже 2026 год. Понятно, есть какие-то определенные сложности, но мы уже понимаем, как мы будем совместно их преодолевать. Неделя была, еще остается насыщенной. День был насыщен: всегда в движении, всегда в позитиве, всегда ты выходишь из переговоров с нужным результатом", - поделился впечатлениями министр.