Легкая промышленность занимает 16 % товарооборота между Беларусью и Узбекистаном

3 сентября стартовал второй день работы III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума. Программа началась с первого заседания межпарламентской комиссии. А через несколько часов стартует ключевое событие заключительного дня - пленарное заседание бизнес-форума.

По данным предыдущего дня, между сторонами на полях форума было заключено 7 контрактов на сумму около 3,5 млн рублей. Если говорить о товарообороте между Беларусью и Узбекистаном, 16 % приходится на сферу легкой промышленности. Поэтому гости форума - очень важный стратегический партнер для нас.

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром":

"18-20 % валового внутреннего продукта в Узбекистане формирует именно легкая промышленность. Это текстильная, кожевенная, обувная промышленность. Поэтому сам Бог нам велел эти отрасли укреплять по кооперационным цепочкам, по взаимодействию, по бизнесу".

Как отметила Татьяна Лугина, в этой сфере мы зависим от Узбекистана. "Мы ежегодно импортируем на сумму 12-15 млн хлопковой, чистой и смешанной хлопковой пряжи и ткани. И 75 % из этой суммы импортируем из Узбекистана. Это говорит о том, что мы заинтересованы в этой стране, - подчеркнула она. - А с другой стороны, мы можем предложить узбекским коллегам наши традиции, знания, компетенции. К слову, за последние 3 года в Витебском государственном технологическом университете 69 узбеков закончили специальности, связанные с текстильной промышленностью, кожевенно-обувной".