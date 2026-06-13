Лен, трикотаж, огнеупорные ткани - Беларусь показала "мягкую силу" на ВДНХ в Москве

В Беларуси отмечают День работников легкой промышленности. Сегодня наши товары нашли своих покупателей более чем в 70 странах мира.

"Мягкая сила Беларуси"

Хорошим подарком стала выставка продукции концерна "Беллегпром" на ВДНХ. Проект "Мягкая сила Беларуси" - уникальная площадка, где можно увидеть красоту, удобство и неповторимость белорусских тканей. Это натуральный и экологически чистый лен, мягкий трикотаж, а также специальные огнеупорные ткани, которые защищают пожарных от высоких температур.

Сегодня более 160 % белорусской продукции идет на экспорт в Россию. Недавно подписан контракт на создание специальной подкладочной ткани для российской школьной формы.

Надежда Лазаревич, председатель концерна "Беллегпром":

"Есть такой хороший термин, который сейчас часто звучит, - это "Союзный продукт". Я считаю, что наши ткани, особенно "Комволя", "Магатекса" и трикотаж, - это и есть союзный продукт. А школьная форма, которая отшивается и в России, и в Беларуси, - это тоже союзный продукт, потому что над ней работают производители двух стран. Мы делали сравнительную таблицу, сколько российского сырья и фурнитуры используется в нашей школьной форме. Так вот, 30-40 % российского присутствует. Мы давно работаем в кооперационных связях и выстроили очень хорошие отношения с Минторгом России".

Елена Дыбова, заместитель главы Торгово-промышленной палаты России:

"Мы очень заинтересованы, чтобы белорусские товары, которые действительно соответствуют всем критериям качества, использовались россиянами. Мы заинтересованы в том, чтобы наше Союзное государство укреплялось экономически. Мы видим огромный потенциал, потому что все, что у вас происходит в последние годы, особенно в легкой промышленности, - это уже мировой уровень качества, технологий и дизайна. Очень хочется, чтобы россиянки увидели и полюбили эту продукцию".