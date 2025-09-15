3.63 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
Лицензирование импорта аккумуляторов ввели в Беларуси
Автор:Редакция news.by
Лицензирование импорта аккумуляторов ввели в Беларуси. Такое решение принято правительством.
Теперь эта продукция будет ввозиться в Беларусь как из стран ЕАЭС, так и из-за пределов союза только по разовым лицензиям. Выдавать их будет МАРТ, но только после согласования с Министерством промышленности республики.
Постановление будет действовать в течение семи месяцев после его официального опубликования.