Ливия нуждается в модернизации сельского хозяйства - как и в чем Беларусь готова помогать

По белорусской модели хотят развивать сельскохозяйственную отрасль в Ливии. Естественно, с поправками на климатические условия (все-таки Северная Африка, пустыни).

Представительная делегация во главе с вице-премьером Беларуси Виктором Каранкевичем 11 марта вернулась из рабочей командировки в Ливию, заключив с коллегами меморандум о сотрудничестве.

Прошли переговоры с главой ливийского правительства Усамой Хаммадом, а также командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифом Хафтаром - именно он прилетал в Минск и 18 февраля встречался с Президентом. Уже в Бенгази сказал: Александр Лукашенко ему больше чем друг, настоящий брат!

В каких отраслях будут сотрудничать Беларусь и Ливия?

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В Бенгази, городе, где проходили переговоры, повсюду были белорусские флаги: в аэропорту, вдоль дорог, у входа в гостиницу. Ливийцы даже "прописку" белорусам предложили. Точнее дипломатическое представительство Беларуси в Бенгази.

Абд Аль-Хади Аль-Хувейдж, министр иностранных дел Ливии:

"Мы очень хотим дружбы и отношений с Беларусью!"

Белорусов в Ливии принимали в священный месяц. С 28 февраля по 29 марта в мусульманском календаре Рамадан. По традиции в эти дни не разрешается есть и пить, пока за окном светло. Даже на улице днем было немноголюдно. Не работали кафе, магазины, рынки. А вот ночью, уверяли местные, все открыто. С учетом обстоятельств и с уважением к традициям был построен переговорный марафон.

Три недели прошло после встречи в Минске, и уже такие результаты!

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Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Здесь видно, что очень любят белорусского Президента. И вся эта работа, все это взаимодействие благодаря договоренностям, достигнутым на уровне главы нашего государства, Президента Республики Беларусь, который вместе с фельдмаршалом и верховным главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Белкасимом Хафтаром определил основные направления. И сейчас все органы госуправления понимают, что все, что они будут делать, - это совместный результат, это совместное взаимодействие, направленное на повышение уровня, качества жизни и благосостояния народов Беларуси и Ливии".

Ливия по размеру больше Беларуси в восемь с половиной раз. При этом населения там меньше, чем у нас, на полтора миллиона. Причина: 90 процентов площади - пустыни, пески, с которыми нужно находить общий язык. Под ними есть запас пресной воды. И до 2011 года дефицита воды местные не ощущали. Ливия вкладывала огромные деньги в подземную систему каналов и водохранилищ. Затянувшийся вооруженный конфликт отразился и на инфраструктуре, и в целом на экономическом положении.

Джабрил Аль-Бадри, глава Национального агентства развития Ливии:

"Мы провели переговоры с министром сельского хозяйства Беларуси, мы договорились, что вы поможете нам прежде всего с зерновыми культурами и производством комбикормов. Наша страна нуждается в модернизации сельского хозяйства".

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Проговорили с коллегами. Мы можем оказать содействие, предложить свои технологии возделывания той или иной культуры, поставить сельскохозяйственную технику. В принципе, у нас есть весь шлейф почвообрабатывающей техники, тракторной техники для того, чтобы сегодня возделывать сельскохозяйственные культуры в Ливийской республике".

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Что касается продовольствия, Ливия заинтересована в белорусской молочной продукции, детском питании. Что до техники - не только сельскохозяйственная. И не только поставки. В Бенгази откроют сборочное производство. Все предметно обсудили и договорились в ближайшее время отработать перспективы создания. Начнем с торгово-сервисного центра и подготовки ливийских специалистов по обслуживанию белорусской техники.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

"Есть высокая заинтересованность углубиться в части организации в Ливии предприятий по переработке, сортировке зерновых культур, в том числе глубокой переработке в такие виды изделий, как мука, комбикормовые продукты. Это крайне востребованная продукция на ливийском рынке. Есть высокий интерес также по сотрудничеству в области поставок шинной продукции белорусского производства. Это широкий ассортимент наших шин, которые крайне востребованы в Ливии".

Джабрил Аль-Бадри, глава Национального агентства развития Ливии:

"Нам нужен ваш опыт. Мы готовы работать уже сейчас. Не нужно отсчитывать месяцы. Фактически мы уже приступили. Ливия сотрудничает со многими африканскими странами. И если мы будем что-то вместе с вами у нас производить и экспортировать в соседние с нами страны, думаю, это и для Беларуси будет хорошей перспективой".

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В Бенгази есть порт - выход в Средиземное море. Кстати, наша тяжелая промышленность поможет легкой ливийской. В частности, будут поставлены станки, оборудование. Словом, прописанные перспективы оказались куда шире того, что было на поверхности.

Илья Икан, председатель концерна "Белнефтехим":

"Проговорили не только о геологоразведке и в последующем, возможно, об обмене компетенциями и направлении наших специалистов, но и о направлении специалистов для знакомства с возможностями предприятия "Белоруснефть", для образования, получения дополнительных компетенций на базе научной организации "Белоруснефти". Также с учетом того, что в концерн "Беларусьнефтехим" входит большое количество химических и нефтеперерабатывающих предприятий, мною были презентованы коллегам возможности белорусской нефтепереработки и продукты, которыми мы славимся. Это и высокооктановое топливо, и реактивное топливо, и дизельное топливо. Понятно, что у них данных видов в достатке, но, тем не менее, какие-то нюансы, какие-то отдельные моменты наверняка тоже могут быть интересны".

Но не только кризис повлиял на жизнь Ливии. В сентябре 2023-го страна столкнулась с сильнейшим наводнением. При норме для региона в 1,5 мм осадков выпали рекордные около 400 мм. Устарели плотины, не было системы раннего оповещения о чрезвычайной ситуации. Тысячи погибших. В засушливых регионах вода остается на поверхности почвы.



И пусть район Бенгази трагедия не коснулась, уроки усвоены. Работать на недопущение трагедий - это уже о сотрудничестве с белорусским МЧС.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Их очень заинтересовала тема, связанная с тушением пожаров и обеспечением безопасности на аэродромах, на нефтедобывающих промыслах. Следующее направление - это высотная техника, которую мы представили. А также весь спектр спасательного оборудования, защитная экипировка наших спасателей".

А еще сотрудничество в фармацевтике, поставки медоборудования. Ливия заинтересована в машинах скорой помощи, передвижных медицинских комплексах. И, опять же, в обмене опытом.

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Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"И детская кардиология, и травматологическая помощь. Но также важно, чтобы не только мы сюда приезжали, показывая свой высокий уровень, но и осознавая, какой высокий уровень медицинской помощи могут оказывать наши врачи, заинтересованные врачи из Ливии могли приехать к нам и повысить свой уровень медицинской помощи. Поэтому это обоюдный процесс. И, конечно же, стоит основная задача у Министерства здравоохранения - интенсифицировать эти шаги, чтобы это было не растянуто во времени, а был конкретный пошаговый план".

Инженерное образование в цене у абитуриентов из Африканского континента. Только за прошлый год из Африки в 2,5 раза вырос экспорт. Конечно, повлиял и ряд визитов белорусского Президента в Зимбабве, Экваториальную Гвинею. Серьезная динамика и по Ливии. Кратно в новый учебный год увеличится набор.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"Ливия делает ставку на восстановление своей экономики, на развитие высокотехнологичных секторов экономики. В связи с этим, конечно, большая заинтересованность по подготовке кадров в области инженерно-технических специальностей. Немаловажный аспект - подготовка кадров для медицины, для сельского хозяйства. Хотел бы также отметить, что сегодня ливийская система образования нацелена на то, чтобы занять свое достойное место, в том числе и в мировой системе высшего образования. Поэтому была высказана заинтересованность в проведении курсов, стажировок по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава на базе наших белорусских университетов. Точно такая же заинтересованность, чтобы наши кадры приехали в Ливию и также провели соответствующие мероприятия на базе ливийских университетов".

Глава белорусской делегации вице-премьер Виктор Каранкевич отметил, что в итоговом коммюнике подробно отразили направление деятельности и основные задачи, которые нужно будет оперативно реализовать, а также то, что в дальнейшем должно попасть в дорожные карты, определили ответственных и уполномоченных ведомств и организаций.