Местные виды топлива позволяют Беларуси замещать 3 млрд кубометров природного газа в год

Использование местных видов топлива позволяет Беларуси замещать 3 млрд кубометров природного газа. По мощности это сопоставимо с работой одного блока атомной электростанции. Это результат 30-летней политики государства по экономии ресурсов.

К примеру, сегодня предприятия за счет внедрения энергоэффективных технологий не только снижают удельные затраты, но и повышают качество продукции. Это один из итогов реализации программы "Энергосбережение". Об этом и не только говорили на II Практической конференции в Минске.