Международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия" стартует в Ташкенте

Промышленная кооперация - залог устойчивого развития. 20 апреля в Ташкенте стартует международная промышленная выставка "ИННОПРОМ. Центральная Азия". Она соберет представителей государственных структур, инвесторов и производителей из десятков стран мира. Среди них и Беларусь.

Выставка ориентирована на создание деловых связей и практическую реализацию совместных проектов. Фокус сконцентрирован на компаниях, нацеленных на экспортную переориентацию: перенос вектора сотрудничества с западных рынков в Центральную Азию.

Представители более 35 стран мира собрались в Ташкенте. "ИННОПРОМ. Центральная Азия" - это экспозиция, которая открывает череду главных промышленных мероприятий 2026 года. Родина "ИННОПРОМа" - Екатеринбург. Там выставка пройдет в июле. А в конце сентября Минск уже во второй раз приглашает на "ИННОПРОМ. Беларусь".

Что касается экспозиции в Ташкенте, то здесь собрались не менее 500 компаний из Узбекистана, Беларуси, России, Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана. Этот список можно продолжать. В целом, каждый привез свои новинки производства, то, что сделано за 2025 год.

Беларусь представлена коллективной экспозицией. Это предприятия сельхозмашиностроения, заводы, выпускающие карьерную технику, а также электрооборудование и микроэлектронику. Есть и площадка, где мы показываем свои тракторы, которые уже работают на полях Узбекистана.

Ключевым событием является не только экспозиция, но и пленарная сессия. В 2026-м будут говорить про технологические хабы как новые промышленные ландшафты Евразии. И Беларуси есть чем поделиться, учитывая опыт, например, создания технопарков, индустриального парка "Великий камень", да и свободных экономических зон. В целом вся деловая программа - это не менее 20 мероприятий. Обсуждать будут и вызовы современности, как в этих вызовах развиваться промышленности.