Могилевтрансмаш и Могилевлифтмаш: как белорусские предприятия осваивают инновации

Предприятия машиностроения Беларуси делают ставку на цифровизацию, расширение географии экспорта и линейки выпускаемой продукции. Наши автобусы, электробусы и троллейбусы, самосвалы и сельскохозяйственная техника пользуются спросом не только на отечественном рынке, но и за рубежом.

Продукцию белорусского машиностроения знают и используют в более чем 60 странах мира. И это в условиях санкций. Предприятия не просто выстояли, но и успешно реализовывают новые проекты.

Инвестиции, инновации, импортозамещение - в этих трех "и" заключены тактика и бизнес-план Могилевтрансмаша. С конвейеров сходит до 300 единиц техники в месяц, в арсенале находятся свыше 700 разновидностей спецтехники - для коммунальщиков, лесозаготовителей, строителей.

В 2024 год, в Год качества, на заводе провели масштабную модернизацию - установили 6 новейших роботокомплексов.

Виталий Ковалев, начальник сварочно-сборочного цеха завода "Могилевтрансмаш" ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":

"Человеческие ресурсы экономим. Если раньше на одной операции были задействованы 2 сварщика, то сейчас 1 плюс робот".

Сергей Лукашов, заместитель главного инженера завода "Могилевтрансмаш" ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ":

"При реализации модернизации мы разработали две совершенно новые модели платформы самосвалов - 15 и 20 куб. м. Они имеют широкий спектр применения в дорожном строительстве и вообще в строительстве для перевозки сыпучих грузов".

Предприятие сможет и порадовать отечественного покупателя, и обеспечить экспорт. Кстати, недавно его географию расширила Никарагуа.

В презентационном павильоне Могилевлифтмаша что ни кабина, то вызов азиатским и турецким конкурентам, огромное количество ноу-хау в области энергосбережения, применения новых металлов и дизайна.

Руслан Страхар, гендиректор ОАО "Могилевлифтмаш":

"В 2024 году мы представили рынку тяговый электродвигатель, существенно расширили линейку специальных взрывозащищенных двигателей для атомной промышленности и для медицинского назначения. Это нам позволяет в нынешних условиях конкурировать со всеми мировыми производителями".

Новый инвестпроект - выпуск лифтов со скоростью движения до 2,5 м/с, их уже собирают в цехах. Но в планах более амбициозные проекты - до конца 2025 года сертифицировать лифт со скоростью до 4 м/с.

Алексей Абрамов, начальник управления по производству ОАО "Могилевлифтмаш":

"На предприятии выпускаются эскалаторы, траволаторы, подъемные платформы и автомобильные парковочные системы. Очень широкий ассортимент товаров народного потребления - это и сельхозлебедки, и деревообрабатывающие станки".

А еще Могилевлифтмаш за годы своей работы сохранил коллектив, а в 2025 году пополнил его сотней молодых специалистов. Все чаще среди них и те, кто продолжает династию машиностроителей.

"Сразу же не раздумывая, пришел сюда, потому что мне здесь очень нравится. Здесь я получил бесценный опыт, у меня очень хороший коллектив. Завод развивается, очень интересно работать", - поделился инженер-технолог цеха металлоконструкций ОАО "Могилевлифтмаш" Артем Лазарьков.

С точки зрения локальности (когда в сборке до 90 % отечественных комплектующих: от двигателей до электроники) могилевские лифты стали первым таким продуктом в регионе.

Предприятие "Зенит" вошло в холдинг "Могилевлифтмаша" совсем недавно, освоили новые технологии благодаря многомиллионным инвестициям. Все, что светится и управляет кабинами, собирают теперь местные специалисты.

Сергей Дехтяронак, главный инженер ОАО "Зенит" холдинга "Могилевлифтмаш":

"Закуплено 63 единицы нового оборудования, что позволяет на сегодняшний день нам повысить качество выпускаемой продукции и ассортимент".

Насколько яркими будут кабины лифтов, теперь тоже решают сами. Любой заказ интерьера осуществим, хоть до росписи под хохлому.

Алексей Чех, заместитель главного инженера по подготовке производства ОАО "Зенит" холдинга "Могилевлифтмаша":

"Мы недавно приобрели принтер, который позволил нам выполнять нанесение покрытий любого цвета и дизайна, чтобы обеспечить требование заказчика".

