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Моноблоки и крышки - что еще будут выпускать на новом заводе в Пинске
Крупнейший в Беларуси производитель аккумуляторных батарей строит новый завод в Пинске. Инвестпроект реализуется в рамках инициативы "Один район - один проект".
Новое предприятие наладит выпуск пластиковых комплектующих - моноблоки, крышки, ручки, накладки. В настоящее время эти компоненты закупаются на внешних рынках.
Продукция резидента СЭЗ "Брест" позволит избежать зависимости от зарубежных поставщиков и сократить производственные расходы. При этом дополнительно будет создано около 90 рабочих мест. После запуска завода локализация производства аккумуляторных батарей, как ожидается, составит 95 %.
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