Моноблоки и крышки - что еще будут выпускать на новом заводе в Пинске

Крупнейший в Беларуси производитель аккумуляторных батарей строит новый завод в Пинске. Инвестпроект реализуется в рамках инициативы "Один район - один проект".

Новое предприятие наладит выпуск пластиковых комплектующих - моноблоки, крышки, ручки, накладки. В настоящее время эти компоненты закупаются на внешних рынках.