Музей Нацбанка пополнился новыми нумизматическими комплексами ХV века

Музейный фонд Национального банка пополнился двумя уникальными нумизматическими комплексами ХV века. Об этом заявил сегодня председатель правления Роман Головченко на Международной нумизматической конференции. Комплексы были обнаружены возле деревни Княжицы Могилевского района: один - в конце 1990-х, второй - весной 2004 года. В них 39 слитков, из них 27 с клеймами западного типа, а также 700 пражских грошей. При этом на слитках представлены 13 из 16 известных на данный момент клейм.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Гордостью сегодняшнего года, наверное, является пополнение музейного фонда Национального банка двумя нумизматическими комплексами слитков ХV века. Историческая и научная ценность данного материала достаточно велика. Его тщательное изучение позволит пересмотреть и уточнить существующее знание о денежном хозяйстве на белорусских землях в этот период. Подобные комплексы - это достаточно большая редкость и по праву должны иметь статус государственного значения".