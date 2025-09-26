На Атомном международном форуме в Москве разворачивается диалог на секционных площадках

Накануне президенты приняли участие в Глобальном атомном форуме. Он продолжает свою работу в Москве. Более 100 стран делятся передовыми технологиями в развитии атомной энергетики и смежных отраслей.

На Атомном международном форуме разворачивается диалог на секционных площадках. Это самые разные тематические треки - от развития электротранспорта до охраны окружающей среды. В тематической площадке "эко" участвует министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк. Он рассказал, что за последние 20 лет в стране удалось снизить воздействие на окружающую среду в 7 раз.

И сегодня мы находимся на 32-м месте в глобальном рейтинге экологической безопасности. В нем 180 стран мира. В большом павильоне буквально за каждой из дверей проходит диалог о том, какой атомная энергетика вносит вклад в развитие национальных экономик.

Антон Алексеев, замминистра связи и информатизации Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/038fb595-3b11-479c-8924-1a1f0348ca04/conversions/5323cc4c-eca3-4a12-9433-dc56cbf8463e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/038fb595-3b11-479c-8924-1a1f0348ca04/conversions/5323cc4c-eca3-4a12-9433-dc56cbf8463e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/038fb595-3b11-479c-8924-1a1f0348ca04/conversions/5323cc4c-eca3-4a12-9433-dc56cbf8463e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/038fb595-3b11-479c-8924-1a1f0348ca04/conversions/5323cc4c-eca3-4a12-9433-dc56cbf8463e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Антон Алексеев, замминистра связи и информатизации Беларуси: "Мы понимаем заинтересованность компаний как с российской стороны, так и из Республики Беларусь в совместном взаимодействии. Здесь стоит сказать спасибо российским коллегам. У нас достаточно паритетная работа. Это не поставка цифровых товаров в одну сторону, мы здесь говорим о настоящем паритетном сотрудничестве".

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f32882a7-2a28-4881-91f0-0d98d8e57560/conversions/626f994a-78f6-49ba-afbd-494fd0c339fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f32882a7-2a28-4881-91f0-0d98d8e57560/conversions/626f994a-78f6-49ba-afbd-494fd0c339fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f32882a7-2a28-4881-91f0-0d98d8e57560/conversions/626f994a-78f6-49ba-afbd-494fd0c339fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f32882a7-2a28-4881-91f0-0d98d8e57560/conversions/626f994a-78f6-49ba-afbd-494fd0c339fb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: "В текущем году между Национальной академией наук Республики Беларусь и Национальной академией наук Вьетнама было подписано соглашение о сотрудничестве. Мы предложили расширить сферу этого соглашения, дополнив его природоохранной тематикой, коллеги ответили, что достаточно оперативно рассмотрят и внесут свои предложения по данному направлению".

Кроме того, Республика Вьетнам также планирует строительство в ближайшее время первой атомной станции, и мы пригласили коллег воочию убедиться в той эффективности, с которой работает наша атомная электростанция, подчеркнул министр.



Сергей Масляк рассказал о взаимодействии и о сотрудничестве с корпорацией "Росатом", и о реализации проекта в рамках Союзного государства, который позволит внедрить совершенно новую технологию по переработке пестицидов на примере городокского захоронения в Витебской области.