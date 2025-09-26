3.64 BYN
На Атомном международном форуме в Москве разворачивается диалог на секционных площадках
Накануне президенты приняли участие в Глобальном атомном форуме. Он продолжает свою работу в Москве. Более 100 стран делятся передовыми технологиями в развитии атомной энергетики и смежных отраслей.
На Атомном международном форуме разворачивается диалог на секционных площадках. Это самые разные тематические треки - от развития электротранспорта до охраны окружающей среды. В тематической площадке "эко" участвует министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Сергей Масляк. Он рассказал, что за последние 20 лет в стране удалось снизить воздействие на окружающую среду в 7 раз.
И сегодня мы находимся на 32-м месте в глобальном рейтинге экологической безопасности. В нем 180 стран мира. В большом павильоне буквально за каждой из дверей проходит диалог о том, какой атомная энергетика вносит вклад в развитие национальных экономик.
Антон Алексеев, замминистра связи и информатизации Беларуси: "Мы понимаем заинтересованность компаний как с российской стороны, так и из Республики Беларусь в совместном взаимодействии. Здесь стоит сказать спасибо российским коллегам. У нас достаточно паритетная работа. Это не поставка цифровых товаров в одну сторону, мы здесь говорим о настоящем паритетном сотрудничестве".
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: "В текущем году между Национальной академией наук Республики Беларусь и Национальной академией наук Вьетнама было подписано соглашение о сотрудничестве. Мы предложили расширить сферу этого соглашения, дополнив его природоохранной тематикой, коллеги ответили, что достаточно оперативно рассмотрят и внесут свои предложения по данному направлению".
Кроме того, Республика Вьетнам также планирует строительство в ближайшее время первой атомной станции, и мы пригласили коллег воочию убедиться в той эффективности, с которой работает наша атомная электростанция, подчеркнул министр.
Сергей Масляк рассказал о взаимодействии и о сотрудничестве с корпорацией "Росатом", и о реализации проекта в рамках Союзного государства, который позволит внедрить совершенно новую технологию по переработке пестицидов на примере городокского захоронения в Витебской области.
Сегодня все ожидают большое мероприятие - пленарное заседание. Все начинается с "Атома". В нем будут принимать участие гендиректор Росатома, заместитель премьер-министра Беларуси, гендиректор международной организации МАГАТЭ, а также представители Венгрии, Вьетнама, Турции и другие. За вчерашний день уточнились данные по количеству участников: 118 стран и 20 тысяч человек.