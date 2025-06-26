На форуме ЕАЭС евразийский накал не спадает

На форуме 26 июня обсуждают упрощение процедур торговли, стремление выстроить взаимовыгодную модель со всеми государствами. В целом в ЕАЭС структура для взаимодействия есть, отмечают гости. Важно гармонично встроить союз "пятерки" в глобальную систему торгово-экономических отношений. "Диалог интеграций" - один из главных трендов развития мировой экономики. О перспективах интеграции в рамках Евразии будут говорить и на пленарном заседании.

Евразийский накал на "БелЭкспо" лишь нарастает. Площадка работает с самого утра практически без перерыва. В таком же темпе работает и команда "Первого информационного". Заявлено было обсудить примерно три десятка вопросов, но судя по комментариям в кулуарах, это число кратно выше. Беларусь славится своим гостеприимством и способна принимать мероприятия любого формата на самом высоком уровне - от спортивных соревнований до переговоров мировых лидеров. Евразийский форум - еще одно тому подтверждение. Максимально были охвачены все сферы взаимодействия в ЕАЭС: финансы, промышленность и АПК, энергетика, техническое регулирование и ветеринария, развитие внутреннего рынка союза, торговля, транспорт, таможенное регулирование, госзакупки, статистика. Слово дали каждому, кто хотел быть услышанным.

Центральным событием форума станет пленарное заседание. Планируется, что на этой площадке выступит белорусский лидер. Это самая масштабная секция, анонсировано, что в ней примут участие главы государств "евразийской пятерки". Свое личное присутствие ранее подтвердили руководители России, Казахстана, Кыргызстана. А премьер-министр Армении, как планируется, примет участие в работе форума по видеосвязи. В целом запланировано присутствие представительных делегаций из нескольких десятков стран.

Разговор будет строиться в контексте нашего председательства в союзе. Беларусь в очередной раз будет задавать тон. Развитие технологического потенциала, укрепление продовольственной безопасности, формирование общего пространства кооперационного взаимодействия и единого транспортного пространства, цифровизация – наши приоритеты (что объяснимо). В последнее время мир живет в обстановке постоянной турбулентности, неопределенности. Кризисы - и геополитический, и финансовый, помним, пережили пандемию. Еле успеваем перевести дух. И кто знает, что нас ждет завтра, чаще всего повлиять на эти процессы мы не можем. Но в наших силах минимизировать последствия в первую очередь за счет сильной экономики и крепкого дружеского плеча. Добиться экономической устойчивости в одиночку - практически невыполнимая задача. Поэтому любая страна заинтересована в участии в мощных региональных и международных объединениях. Таких, например, как ЕАЭС, ШОС или БРИКС. Обсуждать будут и то, каким образом выстраивать диалог интеграций.