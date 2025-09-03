На III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме подписали 30 контрактов на сумму 88 млн долларов

Белорусско-узбекский женский бизнес-форум из года в год показывает очень хорошие результаты, но сейчас побил практически все рекорды по договоренностям. О соглашениях рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц в эфире "Первого информационного".

Как отметил Леонид Заяц, было подписано более 30 контрактов на сумму 88 млн долларов США. По сумме сделок нынешний форум опережает два предыдущих. Подписано 18 соглашений о сотрудничестве. "Это дает уверенность в том, что в дальнейшем белорусско-узбекские отношения будут набирать существенные обороты", - обозначил он.

Леонид Заяц:

"Провели 7 тематических секций. Обсуждались различного рода вопросы, касающиеся машиностроения, легкой промышленности, сельского хозяйства, гуманитарной сферы, спорта, туризма, здравоохранения, образования, культуры".