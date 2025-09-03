3.69 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
На III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме подписали 30 контрактов на сумму 88 млн долларов
Белорусско-узбекский женский бизнес-форум из года в год показывает очень хорошие результаты, но сейчас побил практически все рекорды по договоренностям. О соглашениях рассказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Леонид Заяц в эфире "Первого информационного".
Как отметил Леонид Заяц, было подписано более 30 контрактов на сумму 88 млн долларов США. По сумме сделок нынешний форум опережает два предыдущих. Подписано 18 соглашений о сотрудничестве. "Это дает уверенность в том, что в дальнейшем белорусско-узбекские отношения будут набирать существенные обороты", - обозначил он.
Леонид Заяц:
"Провели 7 тематических секций. Обсуждались различного рода вопросы, касающиеся машиностроения, легкой промышленности, сельского хозяйства, гуманитарной сферы, спорта, туризма, здравоохранения, образования, культуры".
"Мы хотим, чтобы более широко шло продвижение наших медицинских препаратов на рынок Узбекистана, чтобы нашли свою нишу наши мебельщики, деревообрабатывающие предприятия, - подчеркнул председатель постоянной комиссии Совета Республики. - Узбекская сторона очень хорошо восприняла эти предложения. В последующем мы выстроим работу по видеосвязи, чтобы экономить время".