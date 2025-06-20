Правительство взяло на особый контроль цены на мясо-молочную продукцию и кондитерские изделия

Укрепить стабильность на потребительском рынке. Правительство взяло на особый контроль ценообразование на мясо-молочную продукцию и кондитерские изделия. Эти позиции наиболее подвержены инфляции в последние годы. И чтобы не допускать спекулятивного и необоснованного роста цен, теперь каждое повышение на данные товары необходимо согласовывать, причем по всей цепочке: от производителя до розницы. Этим займется профильная комиссия при Совмине. При этом в розничной торговле продолжают действовать установленные предельные надбавки.

"Недавними изменениями системы ценового регулирования, которые прошли в апреле месяце, было разрешено производителям повышать цену в зависимости от их уровня рентабельности. Часть производителей этой возможностью воспользовалась. Соответствующее время для всех субъектов было дано, такие возможности у них были. Поэтому в настоящее время с учетом ситуации, которая складывается на потребительском рынке, правительством взяты на особый контроль отдельные позиции, которые в большей степени волнуют население. В частности, на комиссии по ценообразованию также необходимо будет согласовывать повышение цен на сырьевые товары, такие как молоко-сырье, свиньи и крупный рогатый скот".