На заседании Совмина обсудили социально-экономическое развитие Беларуси на 2026 год
Социально-экономическое развитие Республики Беларусь на 2026 год рассмотрели 20 августа 2025 года на заседании президиума Совета Министров.
Подготовка ключевых параметров вышла на финальную стадию. Итак, рост ВВП прописали на уровне 2,8 %, что соответствует темпам развития мировой экономики. Экспортная стратегия будет нацелена на увеличение поставок товаров и услуг в 2026 году почти на 4 %. Продолжится работа на рынках СНГ и по освоению дальнего зарубежья. Все поставленные задачи будут достигаться за счет выполнения трех ключевых программ: производственной, экспортной и инвестиционной.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
"В первую очередь жилищная программа и арендное жилье (оно вырастет в 1,5 раза). На 2026 год вместе с регионами страны смотрим буквально поквартирно, где, что и для кого будет строиться. Самое главное, что вся нормативная база уже создана для особых категорий населения (нуждающимся, с возможностью выкупа). Для этого предусмотрены источники финансирования. Также будет строиться и социальная инфраструктура, и коммерческие проекты. В этом направлении мы ожидаем основного прироста, для этого улучшены программы кредитования".
На 2026 год предусмотрена реализация более 10 крупных инвестпроектов. Также ключевой ожидаемый результат - рост доходов белорусов, здесь по планам практически плюс 5 %.
Фото: sb.by