На заседании Совмина обсудили социально-экономическое развитие Беларуси на 2026 год

Подготовка ключевых параметров вышла на финальную стадию. Итак, рост ВВП прописали на уровне 2,8 %, что соответствует темпам развития мировой экономики. Экспортная стратегия будет нацелена на увеличение поставок товаров и услуг в 2026 году почти на 4 %. Продолжится работа на рынках СНГ и по освоению дальнего зарубежья. Все поставленные задачи будут достигаться за счет выполнения трех ключевых программ: производственной, экспортной и инвестиционной.

"В первую очередь жилищная программа и арендное жилье (оно вырастет в 1,5 раза). На 2026 год вместе с регионами страны смотрим буквально поквартирно, где, что и для кого будет строиться. Самое главное, что вся нормативная база уже создана для особых категорий населения (нуждающимся, с возможностью выкупа). Для этого предусмотрены источники финансирования. Также будет строиться и социальная инфраструктура, и коммерческие проекты. В этом направлении мы ожидаем основного прироста, для этого улучшены программы кредитования".