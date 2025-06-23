Нацбанк Беларуси повышает ставку рефинансирования

В Беларуси увеличивается ставка рефинансирования. С 25 июня она составит 9,75 % годовых. Это сообщили в Нацбанке Беларуси. Отметим, ранее ключевой показатель был 9,5 %.

Ставка рефинансирования - ключевой показатель в экономике. Она определяет стоимость кредитов для банков, влияет на уровень инфляции, процентные ставки по кредитам и депозитам, а также общую экономическую активность. В предыдущий раз этот ключевой показатель менялся два года назад, в июне 2023 года, и составил 9,5 %. Нынешнее значение в 9,75 % годовых начнет действовать с 25 июня.

Об этом было заявлено 23 июня после заседания правления Национального банка. Именно нивелирование рисков и стимулирование инвестиционной активности - главные цели нынешних шагов регулятора по увеличению ставки рефинансирования, чтобы не допускать большого разрыва между производительностью труда и заработной платой.

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Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси: "Во-первых, в результате повышения заработной платы в целом по стране происходит рост потребления, приводящий к существенному увеличению потребительского импорта. Во-вторых, рост доходов повышает кредитоспособность граждан, что, в свою очередь, ведет к повышенному спросу на импортные товары длительного пользования. Прирост потребительского импорта за четыре месяца 2025 года составил 14,5 %, что также свидетельствует о рисках повышения давления на сальдо текущего счета платежного баланса нашей страны".

Председатель правления Национального банка Беларуси отметил, что при этом наблюдается устойчивый профицит ликвидности в банковской системе и рост денежной массы в годовом выражении на уровне свыше 15 %. "С учетом складывающейся повышенной траектории инфляции правление Национального банка считает необходимым принятие решений, направленных на повышение привлекательности сбережений в экономике и, как следствие, рост ресурсной базы для инвестиционной активности. Это самый главный посыл сегодняшнего заседания. Он заключается в том, что Национальный банк видит одну из главных задач текущего периода - закрепление тенденции повышения или роста долгосрочных сбережений как основы для наращивания инвестиций в реальный сектор экономики", - подчеркнул Роман Головченко.

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За 5 месяцев объем инвесткредитования уже увеличен на 8 % по сравнению с таким же периодом 2024 года. А это 70 млрд рублей. Из них 11 млрд - это долгосрочные кредиты. Их рост - плюс 13 %. А значит, длинных денег с большим сроком окупаемости в экономике становится больше. В целом прибавка инвесткредитования по году нынешнему должна быть не ниже 16 %. А вот потребительские займы, наоборот, расти будут более умеренными темпами - не выше 12 %.

"В фокусе внимания Национального банка по-прежнему остается сохранение доступности инвестиционного банковского финансирования, способствующего устойчивому и сбалансированному развитию экономического роста страны. По мнению правления Национального банка, перечисленные меры будут способствовать усилению сберегательной активности экономических субъектов, как физических, так и юридических лиц, снижению интенсивности инфляционных процессов в стране и, соответственно, поддержанию покупательной способности доходов населения", - заметил Роман Головченко.