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Около 600 участников присутствовали на крупнейшем форуме Беларуси "Лига экспорта"
Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в 2025 году достиг более 105 млрд долларов. Это выше чем в 2024-м на 4,5 %. Это результат слаженной работы бизнеса и государства.
18 июня на крупнейшем форуме страны "Лига экспорта" собрались как раз представители обеих сторон. В столицу приехали те, кто формирует облик Беларуси за тысячи километров от родины: представители экспортоориентированных предприятий, органы госуправления, логистические компании - всего около 600 участников.
На форуме рассматривали вопросы, которые сегодня затрагивают каждого игрока рынка.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
"Иногда, производя качественный и хороший по цене продукт, производитель сталкивается с темой: как его продвинуть за рубежом? Сразу возникает много опасений: там есть свои производители, большая конкуренция, другие правила. И наш центр поддержки экспорта как раз призван заниматься тем, чтобы таким предприятиям помогать сделать первые шаги и устойчиво стать на путь экспортера".
В этот раз третий форум прошел под знаком ключевых тенденций современной экономики: использование нейросетей, принятие решений на основе данных и развитие экспортных компетенций.