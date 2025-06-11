Осмоловский: Интерес к биржевой торговле возрастает

"Во всем мире идет рост электронной торговли. Биржевая торговля - это одна из разновидностей электронной торговли. И интерес к ней все больше и больше, - отметил Александр Осмоловский - председатель правления Белорусской универсальной товарной биржи. - Дело в том, что биржевая торговля - это не просто электронные площадки, на которых заключаются сделки. Это, во-первых, механизм, который позволяет определить рыночную стоимость товара, повысить его маржинальность при продажах на экспорт и, самое главное, делает этот механизм заключения сделок прозрачным и справедливым. Поэтому интерес к биржевой торговле возрастает. Если даже посмотреть по цифрам роста товарооборота на биржевых торгах Белорусской универсальной товарной биржи, то мы увидим, что в прошлом году рост составил более 150 %".