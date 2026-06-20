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От идеи к производству: белорусские ученые занимаются разработками для молочной отрасли
Белорусские ученые занимаются разработками для молочной отрасли. Так, за последние годы значительно расширен ассортимент сухих молочных продуктов. Уже созданы смеси для мороженого, сухие напитки и коктейли, а также технология производства сухого быстрорастворимого молока.
Сейчас ученые работают над высокотехнологичными ингредиентами и смесями для производства творога и сыров.
Наталья Фурик, первый замдиректора Института мясо-молочной промышленности:
"Сегодня уже разработаны концентрации сывороточных белков, казеины и казеинаты. Сейчас мы вплотную начинаем заниматься мицеллярным казеином. Вместе с тем есть технология производства пермеатов, лактозы, а также лактоферрина. Наша Республиканская коллекция промышленных штаммов заквасочных культур и их бактериофагов ежегодно пополняется как новыми видами, так и новыми штаммами. На ее основе мы разрабатываем технологии заквасок, которые сегодня производятся, реализуются и поставляются на молокоперерабатывающие предприятия".
Белорусская молочная продукция востребована далеко за пределами страны. По итогам 2025 года ее экспортировали в 55 государств. Производители активно развивают поставки в страны дальней дуги.