От небольшого завода до крупного производителя с мировым именем - Гомсельмаш отмечает 95-летие

Знаковое событие на рынке белорусского машиностроения - Гомсельмаш отмечает 95-летний юбилей. Сегодня предприятие - известный бренд Беларуси, национальное достояние. Его мощные суперкомбайны охотно покупают более чем в 30 странах мира.

Гомсельмаш входит в число мировых лидеров - производителей сельскохозяйственной техники. Сегодня в линейке выпускаемой продукции свыше 25 моделей агромашин и более 75 их модификаций.

Топовый комбайн модели GS 2124 с двигателем в 530 лошадиных сил в этом агросезоне рекордсмен по намолоту зерновых. На полях Минской области собрал 8 500 тон. Современная машина с гибридной схемой обмолота, автоматической регулировкой из кабины всех рабочих процессов оснащена технологией точного земледелия.

Дмитрий Муляр, заместитель коммерческого директора - директор центра маркетинга и рекламы ОАО "Гомсельмаш":

"Система точного земледелия значительно упрощает труд комбайнера. Устанавливается система картирования урожайности, то есть видно более урожайные участки, чтобы условно увеличить скорость обмолота, прибавить производительности".

Техника надежная и безотказная

Cложно поверить, но в начале пути завод выпускал несложные прицепные агрегаты. Сейчас каждый месяц из его цехов выходит более 200 умных агромашин. Выносливые и простые в обслуживании суперкомбайны работают на полях 30 стран мира. В покупателях аграрные предприятия, фермерские хозяйства, крупные агрохолдинги. Например, комбайн GS 12 A1 PRO - одна из самых востребованных моделей с исключительной надежностью в работе.

Дмитрий Машковский, ведущий специалист по технологическому маркетингу ОАО "Гомсельмаш":

"Комбайн GS 12 A1 PRO уже производится около 20 лет, и за это все время мы выпустили 26 тыс. единиц. Естественно, за это время мы провели много модернизаций. Его преимущества - это возможность работы на сложных хлебах. В части опциональных оснащений - на нем можно устанавливать систему автопилотирования и настройки под различные культуры".

Задача на перспективу - укрепляя позиции на традиционных рынках, открывать новые направления, в том числе на Ближнем Востоке, в странах Азии, Латинской Америки. На Африканский континент уже зашли, важно там закрепиться. Убирать урожай аграриям Зимбабве помогают 150 белорусских комбайнов.

Дмитрий Муляр, заместитель коммерческого директора - директор центра маркетинга и рекламы ОАО "Гомсельмаш":

"Мы уже сегодня выходим на рынок Того, Нигерии, Буркина-Фасо, Мадагаскара. Эти страны - это ближайшие перспективы. И если не в 2025, то в 2026-2027 году первые поставки туда будут обеспечены. Мы друзья, поэтому мы оказываем помощь, мы обеспечиваем сервис, мы показываем, как работать на наших машинах".

Стратегическое направление - сотрудничество в рамках ЕАЭС

Сотрудничество в рамках ЕАЭС - стратегическое направление, позволяющее расширять экспорт, развивать кооперацию в области производства, сервиса, научно-технического обмена. Ставка на новейшие технологии, совершенствование линейки агромашин.

Николай Бухель, ведущий инженер-конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО "Гомсельмаш":

"На 90 процентов пожелания наших клиентов в новой модификации будут учтены. По поводу беспилотной техники, это, конечно, тренд мирового комбайностроения. Мелкое управление, анализ, мы отдаем на откуп нейросетям и программному обеспечению, а механизатору остается принятие стратегических решений".

Сильный кадровый потенциал

Все достижения предприятия - заслуга нескольких поколений машиностроителей. Артем Аксененко - слесарь, как и его мать с отцом. Работа ответственная. Технологии не стоят на месте, отсюда постоянное развитие как профессионала.

Артем Аксененко, слесарь сборочно-сдаточного цеха ОАО "Гомсельмаш":

"Пришел на завод, чтобы продолжить дело родителей. Работаю уже около семи лет - с 2018 года - слесарем, переобучался на Сельмаше. Занимаюсь антикоррозийной обработкой комбайнов, также сборкой электрошкафов, электроблоков".