От разрухи к модернизации: почему Оршанский инструментальный завод было важно спасти

Оршанский инструментальный завод в 2019 году вошел в состав холдинга "МТЗ-Холдинг". Сразу же началась модернизация производства. О том, как проходил этот процесс, директор предприятия Леонид Мойжик рассказал в "Актуальном интервью".

По его словам, первоначально ситуация вызывала растерянность из-за накопившихся проблем. "Когда мы здесь очутились в первый раз, было немножко жутковато, потому что помимо того, что здесь была высокая закредитованность, многие годы предприятие не видело инвестиций, средний возраст коллектива был порядка 50 лет, номенклатура продукции была максимально узка. Завод на протяжении многих лет обладал определенными компетенциями и, к сожалению, к 2019 году значительно их растерял", - отметил директор.

Леонид Мойжик:

"Кроме того, ввиду сложной финансовой ситуации, инженерные коммуникации здесь были полностью разрушены, не функционировало отопление, вентиляция, освещение было в удручающем состоянии. Было немножко страшно от вопроса: возможно ли этот завод восстановить. Объем работы тут даже в голове не укладывался".

Директор подчеркнул необходимость сохранения завода для обеспечения технологического суверенитета Беларуси, несмотря на трудности: "100 % завод нужно было сохранить. Здесь очень много факторов, определяющих судьбу этого завода. Во-первых, у нас в Беларуси существуют станкостроительные заводы, а сам станок без инструмента и оснастки, который мы производим, ничего не значит, он ничего не может делать. Если в каких-то сложных обстоятельствах доступ на другие рынки к инструменту и оснастке у нас прекратится, то, конечно, мы будем иметь огромные сложности".

Он также отметил важность для отечественной промышленности: "Кроме того, в целом у нас промышленность очень высоко развита, очень много промышленных предприятий, и, конечно, им намного комфортнее и удобнее работать, когда есть свои внутренние производители на рынке. Это влияет не только на сроки изготовления, но и обслуживание. И, конечно, сегодня у есть нас очень важное словосочетание - технологический суверенитет. Очень много смысла в этих словах, потому что действительно без инструмента наши предприятия могут остановиться в любую минуту".

За прошедшие годы была проведена масштабная работа по модернизации. "Проделана колоссальная работа. Предприятие, можно сказать, прошло полную модернизацию: восстановлены и модернизированы все системы вентиляции, отопления, освещения, системы подачи сжатого воздуха. На момент прихода в 2019 году задействованность производственных площадей из 50 тыс. кв. м составляла только 35 %. Сегодня производственные мощности задействованы на 90 %", - рассказал директор. Он добавил, что на оставшиеся 10 % есть четкие планы.

"Вместе с тем мы реализовали несколько инвестиционных проектов, обновили станочное оборудование. Ну и самое приятное, мы значительно омолодили коллектив. Сегодня средний возраст сотрудников завода составляет 41 год. К нам ежегодно приходят порядка 50 молодых ребят. И они сегодня идут с огнем в глазах на этот завод", - отметил директор.

Леонид Мойжик

Такой инструмент, такого качества и такой точности в Беларуси до нас никто не производил. Кроме того, в таком масштабе, я думаю, даже в ближайших странах такого производства ни у кого нет. Леонид Мойжик

Он отметил, что раньше такие инструменты вся страна закупала в западных странах, либо в Китае. А сегодня мы сами готовы обеспечивать рынок практически на 80-90 %.

Директор предприятия сообщил, что инвестиционный проект завершен, и завод выходит на проектную мощность: "В сентябре-октябре мы планируем выйти на проектную мощность. Это довольно-таки сжатые сроки, потому что последнее оборудование, которое мы сюда завозили, было смонтировано буквально в начале этого года. Но, тем не менее, рынок диктует свои условия: есть спрос, есть продукция - надо этим пользоваться".