От торговли до туризма. В Витебске завершился III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум
Беларусь и Узбекистан заинтересованы в увеличении товарооборота, в продвижении новых товаров на рынки, усилении межрегионального сотрудничества.
В науке общий интерес составляют цифровые технологии и искусственный интеллект, инновации для внедрения в промышленность. Совпадают взгляды и в области молодежной политики.
Сумма подписанных контрактов на полях III Белорусско-узбекского женского бизнес-форума в Витебске составила 261 млн рублей.
Расскажем о перспективах сотрудничества.
Итоги Белорусско-узбекского женского бизнес-форума
2 дня Витебск был центром для взаимодействия бизнес-сообществ Беларуси и Узбекистана. И как показал форум, взаимных интересов у двух стран очень много. Это легкая промышленность и АПК, сближение регионов, развитие молодежного парламентаризма.
Что производим, какие инновационные подходы используем в сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании - на протяжении двух дней Беларусь и Узбекистан демонстрировали на выставке достижений. Действительно гордиться есть чем, но стремимся к большему. Перспектива - выйти на товарооборот в миллиард долларов.
Марлен Сулейманов, представитель Центрального экспортного штаба Узбекистана:
"Мы обменялись контактами с торгово-промышленной палатой, со многими компаниями. Наша продукция имеет международную сертификацию. Готовы к сотрудничеству, в скором времени даже готовы провести здесь крупную ярмарку".
Что касается АПК, Узбекистану интересны технологии, эффективные аграрные решения, которые используются в Беларуси, а также развитие кооперации в сфере переработки и экспорта сельхозпродукции.
Сотрудничество регионов и создание благоприятной среды для продвижения товаров на рынки двух стран. Этим вопросам участники форума уделили особенно пристальное внимание. Акценты также на сближение законодательной базы о местном самоуправлении и содействие для создания совместных предприятий.
Контракты на 261 млн рублей
Беларусь и Узбекистан тесно сотрудничают в научной сфере. Успешно создают совместные предприятия фармацевтики, реализуют кооперационные проекты в легкой промышленности. Также обмениваемся опытом в здравоохранении. Такая практика помогает повысить качество медицинских услуг, внедрять инновации и готовить кадры.
III форум показал, что у Беларуси и Узбекистана огромный взаимный интерес по многим направлениям.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Результаты, на мой взгляд, впечатляющие, потому что они превзошли 2 предыдущих форума, которые проходили ранее. Это, конечно, 30 контрактов, которые подписаны на сумму 261 млн белорусских рублей. Это 18 соглашений, которые подписаны о региональном сотрудничестве, в том числе что для нас очень важно. Мы наметили дальнейшие шаги по сотрудничеству, подписав наши соглашения между Советом Республики и Сенатом Олий Мажлиса. И, кроме того, определили на следующий год, какие бы еще хотели направления рассмотреть".
Развитие туристической отрасли
Беларусь и Узбекистан нацелены на создание конкурентоспособных туристических проектов. Инициативы, озвученные в Витебске, направлены на развитие отрасли и создание инфраструктуры.
"Было очень приятно осознавать, что Беларусь заинтересована в путешествиях в Узбекистан. Очень много туристов уже посетили и собираются посетить Узбекистан", - отметила Нилуфар Сангилова, исполнительный директор туристической компании (Узбекистан).
Укрепление молодежного сотрудничества
III Белорусско-узбекский женский бизнес-форум придал импульс для укрепления молодежного взаимодействия. Есть точки соприкосновения в образовании, исследовательской работе, предпринимательстве.
Юсупбек Султанов, член молодежного парламента Сената Олий Мажлиса Узбекистана:
"Нас объединяет то, что мы ставим большие цели для будущего в плане экологии, в плане образования, культуры, науки, в плане искусственного интеллекта".
Помимо экономической составляющей, участники форума отмечают важность новых контактов, которые пригодятся на перспективу. Здесь, в Витебске, Беларусь и Узбекистан показали: мы готовы эффективно работать.