Под Брестом запустили новое предприятие по выпуску изделий из алюминия

Добрая традиция, заложенная Президентом Беларуси - делать подарки белорусам к 7 Ноября.

По всей стране открываются социально значимые и важные для экономики объекты.

В Брестском районе торжественно запустили новое предприятие по выпуску изделий из алюминия.

Новое производство запустили в Брестской области

Новое производство разместилось недалеко от Бреста в свободной экономической зоне. Ее резидентом предприятие по выпуску изделий из алюминия стало 3 года назад. На протяжении этого времени за счет собственных средств здесь реализовали крупный инвестиционный проект.

В его основе импортозамещающая продукция. Изготавливают ее методом экструдирования, т.е. материал под высоким давлением продавливается через специальное отверстие. Такой способ позволяет делать товар быстрее. При этом алюминиевый профиль становится прочнее и улучшается его пластичность. А еще он устойчив к коррозии, химическим веществам и механическим повреждениям.

Иван Заруба, директор предприятия по выпуску алюминиевого профиля:

"Наша ниша - не массовое производство профиля, который мы видим (в магазинах стоит и т.д.). Наша ниша - в конструкционном профиле. Это закрытие дизайнерских конструкционных решений, которых нет в каталоге. Сегодня рынок Беларуси насыщен российской продукцией, из Китая продукции очень много. Поэтому мы своим качеством профиля должны покорить и экспортную составляющую".

Спектр применения изделий широкий - от сферы производства светотехнической продукции до строительства. Основная же цель предприятия - производство алюминиевого профиля высокого качества по доступным ценам. Сейчас здесь трудится 67 человек, но когда предприятие выйдет на полную загрузку, количество рабочих мест увеличится до 250. Максимальная же мощность в год - 3 тыс. т продукции.

"Я рассматривала различные вакансии для себя и остановила свой выбор на молодом предприятии, потому что я люблю все новое. У нас хороший коллектив, достойная зарплата. Что еще надо? Я иду на работу с удовольствием. Надеюсь, что будет для меня какой-то рост, развитие вместе с предприятием", - рассказала Ирина Боровик, укладчик-упаковщик предприятия по выпуску алюминиевого профиля.

Вадим Кравчук, глава администрации СЭЗ "Брест":

"Территория СЭЗ составляет 50 тыс. кв. км. Уже зарегистрировано 75 резидентов. Если посмотреть удельный вес резидентов в области, то по объемам промышленного производства мы составляем более 20 %, по экспорту - более 27 %. Прямых иностранных инвестиций на чистой основе - более 70 %. Отгружаем продукцию в 55 стран мира".