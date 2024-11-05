Предприятия легкой промышленности Беларуси показывают хороший показатель по экспорту в 2024 году. Таким мнением поделилась председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина в проекте "Актуальное интервью".

"Сейчас нельзя похвастаться какими-то серьезными показателями, но есть категории товаров, в экспорте которых наблюдается рост. Например, рост по экспорту текстиля составил 102-104 %, это не может не радовать", - рассказала председатель концерна "Беллегпром".

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром":

"Наше присутствие на дальних рынках - это результат работы многих лет. Мы понимаем, что для освоения рынков стран СНГ, Индии, Египта, Китая были затрачены годы для налаживания контактов".

Председатель концерна "Беллегпром" отметила, что в 2024 году наши предприятия легкой промышленности показали хороший показатель по экспорту. "В этом году мы вышли на рынок Казахстана, а также Азербайджана. Все в жесткой конкуренции. Мы понимаем, что лояльность может как прийти, так и уйти. Поэтому мы находимся в постоянном поиске рынков. Также сегодня в приоритете остается интернет-торговля", - отметила она.