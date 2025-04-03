Премьеры Беларуси и Пакистана на БЕЛАЗЕ обсудили поставки карьерной техники

В Беларуси с официальным визитом находится премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

Обсудить сотрудничество в части поставок белорусской карьерной техники премьеры двух стран решили БЕЛАЗЕ. Изначально переговоры планировались в Доме правительства. Но увидеть, как и где собирают одну из самых больших машин в мире, было желанием Шахбаза Шарифа.

11 апреля гостям провели экскурсию в музее трудовой славы предприятия, рассказали о ключевых вехах. Далее показали в цеху весь сборочный процесс и, конечно, легенду - БелАЗ 75-710. Этот автомобиль внесен в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по грузоподъемности.

Гости высоко оценили качество белорусских самосвалов. Знают их уже и в деле. Сегодня семь наших машин работают в Пакистане. За годы эксплуатации никаких нареканий. И партнеры планируют парк самосвалов из Беларуси увеличить.

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Андрей Кузнецов, замминистра промышленности Беларуси:

"Сегодня наш замечательный завод БЕЛАЗ посетила пакистанская делегация во главе с премьер-министром. Ознакомилась с технологическим процессом изготовления этой машины, смотрели модельный ряд, заинтересовались в дальнейшем в использовании нашей техники в горнодобывающей промышленности. После этого визита в Министерстве промышленности проведем совещание. Премьер-министр Пакистана дал распоряжение провести консультационные работы, определиться, какая техника им необходима для дальнейшей ее реализации в Республике Пакистан".