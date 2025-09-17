3.65 BYN
Отдыхающие в Греции не дали причалить лодке с мигрантами и оттолкнули судно в море
Автор:Редакция news.by
Если власти бессильны, за дело берется народ. Бороться с миграционным кризисом своими силами решили отдыхающие в Греции. Люди проводили время на пляже острова Гавдос, когда к берегу приблизилась лодка с нелегалами. Трое мужчин не захотели пускать на свою территорию незнакомцев, объединили усилия и оттолкнули судно обратно в море. По сообщениям СМИ, просить убежища приплыли беженцы из Ливана. Удалось ли им причалить к берегам Эллады, неизвестно.