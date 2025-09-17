Скандальный визит и тупиковый альянс: почему визит Трампа не спасет Стармера

Дональд Трамп совершил второй государственный визит в Великобританию, эта поездка уже обросла скандалами.

Самолет Трампа еще на пути в Великобританию едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком, информирует Bloomberg. На опасное сближение обратил внимание диспетчер, который отдал экипажу команду скорректировать курс во избежание столкновения.

В Лондоне же вспыхнула многотысячная акция протеста против визита Трампа. Активисты требовали освободить Газу и перестать вооружать Израиль. Помимо прочего, во время посещения Виндзорского замка хозяин Белого дома дважды похлопал по спине короля Чарльза III, что считается вопиющим нарушением королевского этикета.