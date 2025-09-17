3.65 BYN
Скандальный визит и тупиковый альянс: почему визит Трампа не спасет Стармера
Дональд Трамп совершил второй государственный визит в Великобританию, эта поездка уже обросла скандалами.
Самолет Трампа еще на пути в Великобританию едва не столкнулся с пассажирским рейсом над Нью-Йорком, информирует Bloomberg. На опасное сближение обратил внимание диспетчер, который отдал экипажу команду скорректировать курс во избежание столкновения.
В Лондоне же вспыхнула многотысячная акция протеста против визита Трампа. Активисты требовали освободить Газу и перестать вооружать Израиль. Помимо прочего, во время посещения Виндзорского замка хозяин Белого дома дважды похлопал по спине короля Чарльза III, что считается вопиющим нарушением королевского этикета.
Кабинет Кира Стармера надеялся использовать визит Трампа в Британию для отчаянной попытки вытащить самих себя из тупиковой ситуации, но, как сообщает Washington Post, альянс США и Великобритании больше не играет лидирующей роли на мировой арене на фоне глобального раскола и внутриполитических скандалов.