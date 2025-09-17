Парень вложил более 370 тыс. рублей в мошенническую схему

Вложил более 370 тыс. рублей в мошенническую схему. Крайне жестокий урок получил 21-летний парень из Минска. В июне этого года молодой человек в Интернете наткнулся на рекламное объявление финансовой биржи "Альфа Капитал". Рассчитывая на прибыльную торговлю на бирже, он перешел по ссылке и оставил свои данные. "Представитель фондового рынка" быстро вышел на связь.

Что удивительно, парень еще долго выполнял указания куратора. Казалось бы, должны была возникнуть мысль, что это чистый развод. Но минчанин все еще решал некие проблемы, пополняя счета мошенников деньгами отца. Он даже открыл счет в российском банке. И уже потом в Москве белорус осознал, что стал жертвой хорошей аферы.