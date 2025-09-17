Евросоюз столкнулся с дефицитом лекарств

Европейский рынок столкнулся с рекордной нехваткой жизненно важных лекарств. Проблема существует уже не один год, ее решению препятствует фактическое отсутствие эффективного контрольного механизма. Это следует из отчета счетной палаты ЕС.

К марту 2025 года в дефиците уже были 34 препарата, из которых 16 входят в список необходимых лекарственных средств Еврокомиссии.